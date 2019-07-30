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«Дождь»: самовыдвиженцы на выборах глав регионов получили деньги из фондов «Единой России»

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Пятеро из шести врио глав регионов, которые будут участвовать в губернаторских выборах в единый день голосования 8 сентября, получили пожертвования от связанных с «Единой Россией» фондов. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

Речь идет о врио губернатора Курганской области Вадиме Шумкове, Астраханской области Игоре Бабушкине, Сахалинской области Валерии Лимаренко, Забайкальского края Александре Осипове и Челябинской области Алексее Текслере.

Шумков получил пожертвования от курганского отделения «Единой России». Помимо этого в его отчетности фигурируют такие организации, как Фонд поддержки будущих поколений и Фонд народных проектов. Он получил от них почти 30 млн руб. В отчете экспертов движения «Голос» о выборах в Госдуму в 2016 г. говорилось, что эти фонды аффилированы с «Единой Россией». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», у них одинаковый состав учредителей и оба они зарегистрированы по одному и тому же адресу: Банный переулок, 3. Там же находится столичная штаб-квартира «Единой России».

Бабушкин также получил 25 млн руб. от этих двух фондов. Также он получил 2 млн руб. от организации под названием «Астраханский ФПРСР». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», это Астраханский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Это дочерняя структура Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, которая также зарегистрирована по адресу Банный переулок, 3, и имеет связанные с «Единой Россией» филиалы.

Лимаренко, Осипов и Текслер в свою очередь также получили деньги – 25 млн, 35 млн и 13 млн руб. соответственно – от тех же фондов. Отчетность о пожертвованиях шестому кандидату-самовыдвиженцу – врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову – пока не опубликована.

Выборы глав регионов 8 сентября пройдут в 16 регионах. В трех из них – Ставропольском крае, Вологодской и Волгоградской областях – от власти на выборы идут действующие губернаторы.

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Политика
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Городу Тулуну в Иркутской области угрожает повторное наводнение

Ведомости
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Уровень воды в реке Ия в ближайшие дни может подняться на 4,5 м выше критической отметки, из-за чего продолжится затопление населенных пунктов в пойме реки, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна. Критический уровень – 7 м.

Управление МЧС России по Иркутской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в сторону Тулуна в целях безопасности. Объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах Тулуна. Движение ограничено до особого распоряжения, поскольку вода из реки Ия затопила проезжую часть.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 000 жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 000 жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну.

Президент Владимир Путин 19 июля посетил Иркутскую область и пообщался с жителями Тулуна. Он остался недоволен работами по ликвидации последствий наводнения. Президент заявил, что были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры. Вице-премьер Виталий Мутко тогда признался, что ему стыдно за то, как была организована работа. В конце июля в регионе началась вторая волна паводка.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

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Greenpeace: дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

Ведомости
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Задымление от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву, если сохранится направление ветра, сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин в интервью «Вечерней Москве».

«До Москвы он теоретически долететь может, если будет такой же сильный ветер на запад, как было несколько дней назад. Тогда дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье», – заявил он. Эксперт также отметил, что москвичам рано опасаться за свое здоровье, поскольку возможная дымка несопоставима со смогом, накрывающим города в Сибири. При этом источник дыма сохраняется, поэтому в ближайшие недели ситуация вряд ли изменится.

Куксин подчеркнул, что 2019 год – один из самых сложных с точки зрения лесных пожаров за всю историю наблюдений. «Мы, скорее всего, побьем антирекорд по площадям, пораженным пожаром. Уже сгорело порядка 12 млн га леса», – отметил он. Эксперт также назвал заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что тушить лесные пожары бессмысленно, «несправедливым по отношению к сибирякам», поскольку из-за задымления воздуха в городах всегда растет смертность.

Ранее в МЧС сообщили, что в Сибири горит более 3 млн га леса. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, частично в Бурятии. Петицию с призывом ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для ликвидации лесных пожаров к 9.20 мск 30 июля подписали более 650 000 человек. Ветер распространил дым на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Местные жители жалуются на проблемы с дыханием и публикуют в соцсетях фотографии окутанных дымом городов.

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Хабаровская ФАС обнаружила сговор при закупке палаток для сгоревшего лагеря

Ведомости
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю возбудило дело о защите конкуренции из-за незаконных закупок палаток для лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где произошел пожар, сообщается на сайте ведомства.

Расследование начато в отношении правительства Хабаровского края, организации «Дом молодежи», владельца лагеря – ООО «Экстрим сервис», а также ООО «Флагман». Проверку проводил отдел по борьбе с картелями после публикаций в СМИ о приобретении типовых каркасных палаток для проживания в палаточном лагере на базе туристического комплекса «Холдоми». Имеющиеся в распоряжении ФАС документы свидетельствуют о заключении антиконкурентного соглашения между заказчиком и организациями, участвовавшими в аукционе, отмечается в сообщении.

В палаточном лагере «Холдоми» 23 июля произошел пожар, в результате погибли четверо детей. Всего в лагере было 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Из 26 палаток 20 сгорели полностью. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей. Заведено уголовное дело, по нему арестован директор лагеря Максим Кузнецов, а также Виталий Бурлаков, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также арестован сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, против него возбуждено дело о халатности. Официальная причина пожара пока не названа, но сообщалось, что возгорание могло начаться с упавшего на обогреватель полотенца.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

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Экономика
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Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Ведомости
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Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио уведомили комитеты по делам вооруженных сил сената и палаты представителей о необходимости внести в проект оборонного бюджета страны положения о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с «вмешательством» в выборы, передает Bloomberg.

В письме, которое Холлен и Рубио направили в комитеты, предлагается включить в документ положения закона о сдерживании, запрещающего американским компаниям иметь дело с российским суверенным долгом. По мнению сенаторов, также следует обязать директора Национальной разведки отчитываться перед конгрессом в течение 30 дней после федеральных выборов в США о возможном вмешательстве России.

В письме отмечается, что, несмотря на работу закона о сдерживании, влияние санкций на суверенный долг России будет «ограниченным» из-за его низкого уровня, сбалансированного бюджета и значительных валютных резервов России. В связи с этим Холлен и Рубио также предлагают ввести в проект бюджета положения, позволяющие вводить санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов России, а также против «олигархов и политиков, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Недвижимость
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ПИК выкупила у сети «О’кей» два земельных участка под застройку

Ведомости
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Группа ПИК Сергея Гордеева выкупила у сети «О’кей» два земельных участка в Москве, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя девелопера. На приобретенных участках ПИК построит жилой комплекс, отмечает газета.

Речь идет о земельных участках на Большой Очаковской улице на юго-западе Москвы. По словам представителя Москомстройинвеста, ПИК уже согласовала соответствующий проект в градостроительно-земельной комиссии. По информации ведомства, всего будет построено 158 000 кв. м жилья и 11 300 кв. м нежилых помещений, в том числе парковка и детский сад на 200 мест. Как отметили в Москомстройинвесте, ПИК нужно будет пройти публичные слушания, только после этого компания сможет приступить к строительству. Сейчас земельные участки находятся на балансе ООО «Комбинат сборных строительных конструкций».

В «О’кей» не стали комментировать данную информацию.

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Политика
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Сенат не смог снять вето Трампа на запрет продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Ведомости
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Сенат конгресса США не смог снять вето президента Дональда Трампа на три резолюции конгресса об ограничении продаж некоторых видов оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, передает Reuters. За снятие вето отдали голоса 40 сенаторов, за преодоление вето – 45 законодателей. Для снятия вето необходимы были две трети голосов сенаторов.

В июле президент США наложил вето на резолюции, в которых было прописано требование о заморозке продаж оружия на общую сумму $8 млрд. Администрация президента считает, что нельзя ограничивать продажи оружия в условиях угроз в регионе со стороны Ирана. По мнению Трампа, отмена продаж ослабит конкурентоспособность США на рынке оружия и повредит отношениям с партнерами.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео объявил о решении администрации президента воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения конгресса заключить 22 соглашения о продаже оружия Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии для «сдерживания иранской агрессии». В ответ на это решение группа сенаторов подготовила 22 резолюции. 20 июня сенаторы одобрили резолюции.

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Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу

Ведомости
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Компания Uber уволит около 400 сотрудников – каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, гендиректор Uber Дара Хосровшахи 29 июля уведомил сотрудников о предстоящих сокращениях.

«В настоящий момент имеется всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Такое происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро», – приводит Bloomberg слова Хосровшахи из письма, разосланного сотрудникам по электронной почте.

Как отмечает информагентство, увольнение сотрудников является первой крупной реорганизацией отдела маркетинга с того момента, как вице-президент Uber Джилл Хейзелбейкер взял его под свой контроль.

В I квартале этого года Uber получил убыток в размере $1,01 млрд, выручка составила $3,1 млрд.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. В мае этого года Uber привлек более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

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Политика
Новости

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

Милова задержали 27 июля, когда он вел трансляцию несогласованной акции на YouTube-канале «Навальный Live». Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). После этого решения суд сразу начал рассматривать второй протокол в отношении Милова за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП).

Ранее 29 июля московские суды арестовали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 15 суток, главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина – на 10 суток, муниципального депутата Константина Янкаускаса – на 7 суток. Все они были задержаны 27 июля во время или после несогласованной акции в центре Москвы в поддержку не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Московская полиция сообщала, что всего на акции были задержаны 1074 человек, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

Технологии
Новости

Grab и SoftBank инвестируют $2 млрд в развитие онлайн-сервисов в Индонезии

Ведомости
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Сервис заказа такси в Юго-Восточной Азии Grab и японский SoftBank инвестируют $2 млрд в индонезийский рынок. Эти средства пойдут на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры страны.

SoftBank и Grab планируют развивать в Индонезии экосистему электромобилей. В течение ближайших трех месяцев Grab запустит в стране сервис по оказанию электронных медицинских услуг. Кроме того, компания откроет в Джакарте вторую штаб-квартиру, которая также станет главным офисом для GrabFood – крупнейшего сервиса по доставке еды в Юго-Восточной Азии.

Об этом решении было объявлено после встречи руководителей Grab и SoftBank с президентом Индонезии Джоко Видодо. На ней обсуждалось стремление Индонезии стать крупнейшей цифровой экономикой в регионе в течение следующих нескольких лет, сосредоточив внимание на инвестициях в технологический сектор.

Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. В марте 2018 г. Uber продала этой компании часть своего бизнеса в Азии. На индонезийском рынке Grab конкурирует с местным сервисом заказа такси Go-Jek.

Бизнес
Новости

Минсельхоз пока не будет пересматривать из-за пожаров прогноз по урожаю зерна

Ведомости
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Минсельхоз  в ближайшее время не планирует пересматривать из-за лесных пожаров прогнозы по урожаю зерновых, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. «Минсельхоз внимательно следит за развитием ситуации, проводится предварительная оценка ущерба сельскому хозяйству региона», – уточнил он.

Текущий прогноз Минсельхоза по сбору зерновых на 2019 г. – 118 млн т, включая 75 млн т пшеницы. По данным ведомства, на 29 июля намолочено 50,3 млн т зерновых и зернобобовых культур с 14,5 млн га; урожайность ниже прошлогодней – 34,7 ц/га против 36 ц/га. Неделю назад многие аналитики пересмотрели виды на урожай: ИКАР снизил оценку до 120,2 млн т со 121,5 млн т, прогноз «Совэкона» даже ниже официального – 117,2 млн т; данные по пшенице – 74,6 млн т и 73,7 млн т соответственно.

Последний, июльский, для России прогноз минсельхоза США, чья аналитическая служба считается одной из самых авторитетных в мире, – 113 млн т зерна, в том числе 74,2 млн т пшеницы. Это на 3,4 млн т меньше, чем ведомство рассчитывало месяцем ранее. При этом американские аналитики не учитывают данные по Крыму (это около 1 млн т в этом году), а также некоторые виды зернобобовых, например гречиху.

Сейчас из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в России в настоящий момент горит около 2,3 млн га леса.

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Политика
Новости

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

Ведомости
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В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Егоров уточнил в разговоре с «Медиазоной», что Жданова признали виновным в участии в несогласованной акции, мешавшей движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Московские суды 29 июля арестовали еще нескольких не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за организацию несогласованных акций. Илья Яшин получил 10 суток ареста, Константин Янкаускас – семь суток, Александр Соловьев – восемь суток. Рассмотрение протокола на Дмитрия Гудкова суд перенес.

Оппозиционеры были задержаны в выходные во время или после акции у мэрии и на Трубной площади. Всего на несогласованной акции протеста 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных.

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