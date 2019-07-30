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«Дождь»: самовыдвиженцы на выборах глав регионов получили деньги из фондов «Единой России»

Пятеро из шести врио глав регионов, которые будут участвовать в губернаторских выборах в единый день голосования 8 сентября, получили пожертвования от связанных с «Единой Россией» фондов. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

Речь идет о врио губернатора Курганской области Вадиме Шумкове, Астраханской области Игоре Бабушкине, Сахалинской области Валерии Лимаренко, Забайкальского края Александре Осипове и Челябинской области Алексее Текслере.

Шумков получил пожертвования от курганского отделения «Единой России». Помимо этого в его отчетности фигурируют такие организации, как Фонд поддержки будущих поколений и Фонд народных проектов. Он получил от них почти 30 млн руб. В отчете экспертов движения «Голос» о выборах в Госдуму в 2016 г. говорилось, что эти фонды аффилированы с «Единой Россией». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», у них одинаковый состав учредителей и оба они зарегистрированы по одному и тому же адресу: Банный переулок, 3. Там же находится столичная штаб-квартира «Единой России».

Бабушкин также получил 25 млн руб. от этих двух фондов. Также он получил 2 млн руб. от организации под названием «Астраханский ФПРСР». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», это Астраханский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Это дочерняя структура Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, которая также зарегистрирована по адресу Банный переулок, 3, и имеет связанные с «Единой Россией» филиалы.

Лимаренко, Осипов и Текслер в свою очередь также получили деньги – 25 млн, 35 млн и 13 млн руб. соответственно – от тех же фондов. Отчетность о пожертвованиях шестому кандидату-самовыдвиженцу – врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову – пока не опубликована.

Выборы глав регионов 8 сентября пройдут в 16 регионах. В трех из них – Ставропольском крае, Вологодской и Волгоградской областях – от власти на выборы идут действующие губернаторы.