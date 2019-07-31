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В США суд отклонил иск демократов о сговоре с Россией на выборах 2016 года

Окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил иск национального комитета Демократической партии, согласно которому члены предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа, WikiLeaks и правительство России обвинялись в сговоре и вмешательстве в президентские выборы 2026 г., говорится в материалах суда.

Рассмотрев все аргументы, суд пришел к выводу, что они «не представляют ценности», отмечается в материалах. В постановлении суда также говорится, что члены предвыборного штаба Трампа были защищены от обвинений в соответствии с первой поправкой Конституции США. «То, что обвиняемые могли использовать документы, которые уже были обнародованы Россией и WikiLeaks, не является незаконным или ненадлежащим использованием документов», — говорится в постановлении. Помимо этого российское правительство невозможно привлечь к отвественности за «вмешательство в выборы», в отношении властей России возможны только санкции, поясняется в документе.

«Это большое событие, особенно с учетом того, что решение принято уважаемым судьей, назначенным еще президентом Клинтоном. Охота на ведьм заканчивается!» — написал в Twitter Трамп.

Демократы подали соответствующий иск в окружной суд Манхэттена в апреле прошлого года. В нем утверждалось, что члены предвыборной кампании нынешнего лидера США состояли в сговоре с Москвой с целью «навредить» кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу выиграть выборы. Ответчиком в иске Трамп не был указан, однако в нем фигурируют имена его сына Дональда Трампа-младшего, его советника и зятя Джареда Кушнера, экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса. В иске ответчиками также указаны Россия, Главное разведывательное управление страны, российский бизнесмен Араз Агаларов, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, а также политический консультант Трампа Роджер Стоун.

Во время предвыборной кампании 2016 г. хакеры смогли взломать компьютерную систему комитета партии и получили доступ к документам, предназначенным для внутреннего пользования. Впоследствии эти документы были выложены в открытый доступ.