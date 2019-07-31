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Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует. Об этом он заявил в интервью РБК.

Так глава региона ответил на заявление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Она проинспектировала заброшенное предприятие «Усольехимпром» и обнаружила там большие объемы ртутьсодержащих остатков, которые могут попасть в протекающую поблизости Ангару. Радионова призвала срочно запустить госпрограмму по рекультивации территории завода, чтобы избежать «экологического Чернобыля».

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами – безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу», – заявил Левченко.

Он подчеркнул, что обратился в Министерство природных ресурсов, чтобы на месте завода «строить объект на условиях софинансирования», но пока не получил ответа. Левченко не пояснил, что именно он предложил ведомству.

«Усольехимпром» с 1936 г. было одним из крупнейших предприятий химической промышленности. Предприятие производило хлор, азот, ацетилен, карбид кальция, эпихлоргидрин и металлический натрий. С 1970 г. на заводе использовался метод ртутного электролиза, который позволял производить каустическую соду. В 1990-е гг. завод столкнулся с финансовыми трудностями. Цех ртутного электролиза был закрыт в 1998 г., а не 40 лет назад. С 2003 г. предприятием владела группа компаний «Нитол», которая в 2005 г. запустила на промышленной площадке завода производство кремнийсодержащей продукции для солнечной энергетики и полупроводников. Предприятие не справлялось с конкуренцией и накопило долги. В 2012 г. на заводе начались массовые сокращения и постепенно производство было остановлено. Его признали банкротом по решению суда в 2017 г. После остановки производства завод заброшен, оборудование цехов разворовывают на металлолом.

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