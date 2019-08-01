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По делу о массовых беспорядках из-за акции 27 июля предъявили первое обвинение

Участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Кириллу Жукову, задержанному ранее 31 июля, предъявили обвинение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, обвинение Жукову предъявлено по ч. ст. 212 и ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти). По первой статье ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, по второй — либо до 200 000 руб. штрафа, либо до полугода ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

30 июля Следственный комитет сообщил, что возбудил дело о массовых беспорядках из-за акции 27 июля. По данным издания «Проект», обвинения по этому делу предъявят шестерым участникам акции. Лидеров оппозиции и потенциальных кандидатов в депутаты Мосгорудмы среди фигурантов дела не будет, пишет «Проект».

Дела о применении насилия в отношении представителей власти были ранее возбуждены и против других участников акции. Одно было заведено на Евгения Коваленко, который, по данным следствия, бросил мусорный бак в бойца ОМОНа. Еще два дела, по данным ТАСС, завели из-за распыленного в бойцов Росгвардии перцового спрея и брошенного в полицейских куска бордюра.

В центре Москвы 27 июля прошла многотысячная не согласованная властями акция протеста в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которых не стали регистрировать. По данным МВД, задержаны были 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

По ст. 212 УК осуждены многие фигуранты «болотного дела». Это дело было заведено после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади 6 мая 2012 г.