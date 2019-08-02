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По делу о массовых беспорядках задержали видеоблогера из штаба Гудкова

В ночь на 2 августа представители Следственного комитета приехали домой к видеоблогеру Егору Жукову, который пытался выдвинуться в Мосгордуму. Об этом «ОВД-инфо» сообщил его знакомый, а также написал в Telegram-канале штаб экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

По данным «ОВД-инфо», Жуков участвовал в акции 27 июля, но задержан не был. Штаб Гудкова сообщает, что у видеоблогера проводили обыск как минимум восемь человек, следственные действия начались после двух часов ночи. После этого Жукова увезли на допрос в Следственный комитет. Обыск и задержания, по предварительным данным, связаны с делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое было возбуждено после акции 27 июля.

Информацию о допросе подтвердил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, Жуков является студентом факультета политологии, либертарианцем, на его канале на YouTube больше 30 000 подписчиков. Штаб Гудкова отметил, что Жуков – самый молодой член команды политика, 28 июля ему исполнился 21 год.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она стала рекордной по числу задержанных: МВД сообщало, что были задержаны 1074 протестующих, «ОВД-инфо» насчитало 1373 человека.

Спустя несколько дней после акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Более 10 участников акции теперь могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщил Следственный комитет. Пятеро из них уже задержаны.

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