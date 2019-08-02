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Жданов объявил голодовку

Соратник политика Алексея Навального Иван Жданов, которого не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму, объявил голодовку, сообщил начальник его штаба Борис Золотаревский в своем телеграм-канале. «У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию. С этого дня я объявляю голодовку и отказываюсь от приема пищи. Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании», – передает Золотаревский слова Жданова на заседании суда, рассматривавшего его апелляцию на административный арест.

Среди всех задержанных на несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Жданов получил самый большой срок ареста – 15 суток. Жданова задержали еще до начала митинга как одного из организаторов, ночью накануне акции его квартиру обыскали, а затем политика допросили.

Жданов напомнил суду слова президента Владимира Путина: «Пусть оппозиция участвует в легальном политическом процессе» и назвал «беспределом и беззаконием» происходящее с людьми, которые пытались принять участие в этом политическом процессе.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября, в единый день голосования. Окружная избирательная комиссия отказала Жданову в регистрации на выборы, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. Мосгоризбирком жалобу оппозиционного политика также отклонил.

Жданов – не единственный из не допущенных к выборам кандидатов, который решился на голодовку. Юрист ФБК Любовь Соболь 13 июля в здании Мосгоризбиркома объявила о голодовке. Она продолжается до сих пор.