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Жданов объявил голодовку

Ведомости
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Соратник политика Алексея Навального Иван Жданов, которого не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму, объявил голодовку, сообщил начальник его штаба Борис Золотаревский в своем телеграм-канале. «У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию. С этого дня я объявляю голодовку и отказываюсь от приема пищи. Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании», – передает Золотаревский слова Жданова на заседании суда, рассматривавшего его апелляцию на административный арест.

Среди всех задержанных на несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Жданов получил самый большой срок ареста – 15 суток. Жданова задержали еще до начала митинга как одного из организаторов, ночью накануне акции его квартиру обыскали, а затем политика допросили.

Жданов напомнил суду слова президента Владимира Путина: «Пусть оппозиция участвует в легальном политическом процессе» и назвал «беспределом и беззаконием» происходящее с людьми, которые пытались принять участие в этом политическом процессе.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября, в единый день голосования. Окружная избирательная комиссия отказала Жданову в регистрации на выборы, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. Мосгоризбирком жалобу оппозиционного политика также отклонил.

Жданов – не единственный из не допущенных к выборам кандидатов, который решился на голодовку. Юрист ФБК Любовь Соболь 13 июля в здании Мосгоризбиркома объявила о голодовке. Она продолжается до сих пор.

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Политика
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Префектура ЦАО отказала в проведении 3 августа пикетов на Бульварном кольце

Ведомости
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Префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Причиной отказа стало нарушение сроков подачи уведомлений. Согласно законодательству, уведомление о пикете должно подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения.

Заявки на проведение 12 пикетов за честные выборы 31 июля подали московские муниципальные депутаты, члены Ассоциации независимых депутатов. Они должны были состояться на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях.

Решение провести пикеты было принято после того, как мэрия отказала Либертарианской партии и штабу члена партии «Яблоко» Елены Русаковой в проведении 3 августа митингов на Лубянской площади и площади Революции соответственно. Власти предложили устроить акцию на проспекте Сахарова, но организаторов это место не устроило.

Русакова также подала заявку на акцию в поддержку независимых кандидатов на 10 августа в виде шествия по бульварам от Тверской улицы либо митинга на проспекте Академика Сахарова, Волхонке или на площади Свободной России. Власти Москвы согласовали эту заявку.

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Бизнес
Новости

Цены на нефть восстанавливаются после рекордно быстрого падения на 7%

Ведомости
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Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре подорожал сегодня на торгах в Лондоне к 12.30 мск на 2,15% до $61,8 за баррель. Это произошло после падения цены в четверг более чем на 7% до $60,5 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg.

Падение цен на нефть в четверг обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины в отношении Китая – 10% на импортируемые товары из страны. Пошлины должны будут принести США дополнительно $300 млрд в год.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты утверждают, что инвесторы опасаются снижения темпов роста китайской экономики из-за обострения торгового конфликта США и Китая. Следствием этого может стать падение темпов прироста спроса на нефть. Китай сейчас потребляет около 10 млн баррелей нефти в сутки, это 10% общемировой добычи.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует перепроизводство нефти в мире в 2020 г., следует из его отчета. «Наш баланс показывает потенциальное перепроизводство в следующем году со стороны не входящих в ОПЕК государств, особенно со стороны США. В первом полугодии 2019 г. предложение нефти превысило спрос на 900 000 барр./сутки», – пишут эксперты МЭА. Они считают, что в следующем году эффективность сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о совместном снижении добычи (так называемой сделки ОПЕК+) снизится.

МЭА прогнозирует, что производство странами ОПЕК в I квартале следующего года снизится до 28 млн барр./сутки – минимума за 15 лет. В июне производство странами ОПЕК сократилось до 29,8 млн барр./сутки – минимума с 2014 г.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

«Браво» и Tequilajazzz отказались от участия в анонсированном мэрией фестивале

Ведомости
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Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в Парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык Live» с участием знаменитых рок-музыкантов. В частности, в числе тех, кто выступит на празднике, были указаны группы «Браво» и Tequilajazzz. Однако музыканты заявили, что им ничего об этом не известно.

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы "Браво", имейте в виду – 3 августа мы нигде не выступаем!» – написал в Faceboоk лидер группы «Браво» Евгений Хавтан.

«Группа Tequilajazzz не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3-го августа 2019 г. И другим расскажите», – заявил лидер группы Евгений Федоров.

Фестиваль «Шашлык Live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его мнению, фестиваль был специально организован, чтобы отвлечь тех, кто собирается идти на несогласованную акцию 3 августа.

Ранее свое участие в фестивале подтвердили группы «Чайф», «Сплин», 7Б, Uma2rman, а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина. Вести мероприятие будут Светлана Зейналова и Алексей Кортнев. Вход свободный.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция запланирована на 3 августа. Прошлые протесты 27 июля закончились массовыми задержаниями: МВД сообщало о 1074 задержанных, «ОВД-инфо» – о 1373.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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Финансы
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«Газпром» и «Северсталь» поддержали подход Минфина к оценке кредитных рисков

Ведомости
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«Газпром», «Татнефть», «Новатэк» и «Северсталь» направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ЦБ ориентироваться на рейтинги отечественных агентств при оценке кредитных рисков, сообщает «Коммерсантъ». Такую же позицию ранее выразил Минфин. ЦБ, в свою очередь, предлагает вместо рейтингов использовать пониженные коэффициенты риска для заемщиков «инвестиционного класса» и банков высшего класса.

Авторы письма считают, что подход ЦБ излишне консервативный. Политика регулятора, по их мнению, даже жестче рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Компании предлагают ориентироваться на рейтинги отечественных агентств, потому что они могут не учитывать санкции, в отличие от международных. Компании ожидают, что это обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%.

Письмо было переадресовано президентом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Антону Силуанову, министру экономического развития Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову с резолюцией: «Прошу рассмотреть и доложить». В Минфине заявили, что в целом поддерживают это предложение. ЦБ считает, что «безрейтинговый» вариант дает большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Русакова получила подтверждение о согласовании митинга 10 августа

Ведомости
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Муниципальный депутат Елена Русакова, которой отказали в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, получила от мэрии подтверждение согласования митинга 10 августа, написала она на своей странице в Facebook. По словам Русаковой, из всех заявителей ответ пришел только ей. «Необходимы содержательные ответы и на другие заявки», – напомнила она. Русакова от имени всех заявителей попросила представителей мэрии о коллективной публичной встрече, чтобы обсудить формат и площадку акции 10 августа.

Вечером 1 августа первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник рассказал «Интерфаксу» о том, что власти Москвы согласовали заявку Русаковой. Речь шла о митинге на проспекте Академика Сахарова с заявленной численностью 100 000 человек. Русакова в Facebook опровергла слова Олейника и напомнила, что говорить о 10 августа «без гарантий безопасности» участникам акции 3 августа нельзя.

Заявки на проведение акции 10 августа подали сразу несколько политиков. Среди них муниципальный депутат, член «Яблока» Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Заявку на 10 и 11 августа также подавал муниципальный депутат Денис Шендерович.

Вопрос об акции протеста 3 августа до сих пор остается открытым. Заявку на проведение митинга подавала Либертарианская партия, однако политики и мэрия не сошлись в вопросе выбора места проведения митинга. Либертарианцы настаивали на акции на Лубянке, напротив здания ФСБ, мэрия Москвы согласовала проспект Сахарова. Либертарианцы отозвали заявку. После повторной встречи с представителями городской администрации одного из лидеров партии Михаила Светова задержали. Пресненский суд Москвы арестовал его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга и участие в акции на Трубной площади 16 июля.

Ряд независимых депутатов подали заявку на проведение вдоль Бульварного кольца 3 августа серии пикетов в поддержку независимых кандидатов. Об ответе на эти заявки депутаты не сообщали. «Присутствие людей на улице 3 августа неизбежно. Просто потому, что запрет людям гулять по собственному городу невозможен. Тут надо отменять нормативные акты, если они противоречат представлениям людей о нормальной жизни. А пока – обеспечить горожанам безопасность», – прокомментировала ситуацию Русакова.

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Политика
Новости

ЦИК предложит упростить процедуру сбора подписей после выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова не подвергает сомнению институт сбора подписей, но находит возможности для его упрощения. Об этом она заявила на заседании ЦИК в пятницу. По ее словам, предложения, которые позволят сделать механизм «более определенным», чтобы по надуманным причинам кандидатов не исключали из предвыборной гонки, уже подготовлены экспертами Центризбиркома и будут обсуждаться на рабочей группе, созданной в администрации президента, но уже после осенних выборов.

Памфилова напомнила, что институт сбора подписей применяется и хорошо себя зарекомендовал во многих странах и «для настоящего политика это способ общения со своими потенциальными избирателями, пропаганда себя как политика».

Накануне рабочая группа ЦИК завершила проверку по жалобам двух независимых кандидатов, оспаривавших отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму: Юлии Серебрянской (45 округ) и Константина Лисицы (43 округ). Обоим решено отказать в удовлетворении жалобы. Серебрянской, у которой МГИК забраковал почти 700 подписей, эксперты ЦИК, толкуя сомнения в пользу кандидата, вернули 96. При этом обнаружили в числе подписантов 13 покойников и «сдвоенные» подписи – когда от имени одного и того же избирателя в разных листах ставили разные подписи. Константин Лисица, которому 140 подписей забраковали из-за того, что его сборщица подписей оказалась членом УИК, так и не смог доказать, что женщину включили в состав УИК без ее ведома.

Политика
Новости

США ввели две новые санкционные меры против России

Ведомости
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Во второй пакет антироссийских санкций, которые США вводят из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Вашингтон включил две ограничительные меры, пишет The New York Times со ссылкой на документ.

Первая предполагает запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Исключение делается для ссуд, выделенных на покупки продовольствия. Второе, что намерены делать США, – это блокировать финансовую или техническую помощь России со стороны международных институтов.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения вводятся в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Он предполагает введение санкций в два этапа. В рамках первого США в августе прошлого года выслали российских дипломатов. Сообщалось, что если российские власти не представят доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.

В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России.

Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Бизнес
Новости

«Дикси» опровергла возможное назначение Наумовой гендиректором

Ведомости
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Информация о том, что бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова возглавит «Дикси», не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании.

О том, что Наумова может быть назначена гендиректором «Дикси», ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседника газеты, ее приход может быть связан с программой обновления магазинов, запущенной компанией в 2019 г. Наумова занималась обновлением магазинов в «Пятерочке» и «Магните».

Наумова возглавляла «Пятерочку» в 2013–2018 гг. В мае прошлого года она стала исполнительным директором «Магнита», а через месяц – гендиректором сети. В июне 2019 г. Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса.

Бизнес
Новости

Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд

Ведомости
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Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом. Это следует из финансовой отчетности компаний, которую проанализировал РБК. В частности, почти на миллиард рублей выросла годовая выручка Dior (рост составил 935 млн руб.) и Tiffany (852 млн руб.).

Больше всех по итогам прошлого года в России заработал бренд Chanel. Российская компания «Шанель» получила 13,7 млрд руб. выручки против 13,4 млрд руб. годом ранее. В числе лидеров оказались «дочки» Hugo Boss с 3,8 млрд руб. выручки и Prada (2,9 млрд руб.). Рекордный за последние пять лет результат показала и Louis Vuitton Moët Hennessy – ее выручка выросла с 7 млрд до 9,4 млрд руб. Dior заработал 2,4 млрд руб., Tiffany 2,3 млрд руб. Почти удвоила выручку российская «дочка» Bvlgari (1 млрд руб. против 600 млн годом ранее).

Почти для всех проанализированных брендов результаты прошлого года стали лучшими как минимум с 2014 г. Только для Chanel самым прибыльным в России пока остается 2016 г., когда выручка составила 14,2 млрд руб.

В целом продажи люксовых модных брендов в России в 2018 г. выросли на 5% до 248 млрд руб., приводит РБК данные Fashion Consulting Group (FCG). По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, этому могли способствовать несколько факторов. Например, увеличение числа туристов из-за чемпионата мира. Кроме того, рост спроса на люкс внутри страны спровоцировали покупатели, которые раньше предпочитали совершать покупки за рубежом. На фоне роста цен на авиабилеты, курса валют, инфляции им стало выгоднее покупать люкс в России.

Какая одежда будет модной следующей осенью и зимой

Экономика
Новости

Медведев поручил конфисковывать технику для незаконной рубки леса

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники, которая используется для незаконной вырубки леса. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

Порядок изъятия техники будет таким же, как при незаконном рыбном промысле, отметил Медведев. За нарушение правил рыболовства действующее законодательство предусматривает штраф и возможность конфискации орудий вылова (ч. 2 ст. 8.37 Ко АП РФ).

Медведева также спросили о том, что незаконную вырубку леса называют одной из возможных причин пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Премьер ответил, что такую связь невозможно предполагать, эту версию должны проанализировать правоохранительные органы и специальные надзорные службы. Накануне премьер поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли лесные пожары в Сибири быть устроены намеренно, для того чтобы скрыть следы незаконной вырубки.

Лесные пожары в Сибири начались в июле, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса. К тушению лесных пожаров 31 июля присоединилась военная авиация.

Финансы
Новости

В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты

Ведомости
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Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир». Об этом РБК рассказал представитель НИИ молекулярной электроники – разработчика чипа.

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства – Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание – такие карты требуется вставлять в платежный терминал.

Новый российский чип разработан специально для НСПК и имеет собственную операционную систему, отметил собеседник РБК. Выпускать чип будет завод «Микрон» (входит в совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха»).

НСПК была создана в 2014 г. для обеспечения независимости карточных платежей в России в связи с санкционной угрозой, она является оператором национальной системы «Мир». По данным на конец мая, российские банки выпустили 59,4 млн карт «Мир», это более 20% от эмитированных в стране банковских карт. В 2018 г. чистая прибыль НСПК выросла на 43% и составила 4,7 млрд руб., выручка увеличилась на 50% до 11,6 млрд руб. Выручка «Мира» за год выросла почти в пять раз – с 545 млн до 2,4 млрд руб.

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