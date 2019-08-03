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К тушению пожара в центре Москвы подключились вертолеты

Утром 3 августа в центре Москвы загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки, сообщил столичный главк МЧС. Площадь возгорания к 8.30 мск составила 2000 кв. м. К ликвидации пожара привлечены два вертолета.

Около девяти часов утра здание начало рушиться, все пожарные из него были выведены. По данным «РИА Новости», один сотрудник МЧС пострадал при обрушении горящих перекрытий.

Огонь угрожает соседним зданиям и расположенной рядом автозаправке, передает «Интерфакс». Информированный источник сказал агентству, что площадь возгорания может увеличиться до 10 000 кв. м.

В связи с пожаром полиция ограничила движение автомобилей по Дубининской улице, сообщил ТАСС представитель столичного управления ГИБДД. Также перекрыто движение по Жукову проезду.

Информация о погибших не поступала. Прибывшая на место передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.