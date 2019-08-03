К тушению пожара в центре Москвы подключились вертолеты

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Утром 3 августа в центре Москвы загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки, сообщил столичный главк МЧС. Площадь возгорания к 8.30 мск составила 2000 кв. м. К ликвидации пожара привлечены два вертолета.
Около девяти часов утра здание начало рушиться, все пожарные из него были выведены. По данным «РИА Новости», один сотрудник МЧС пострадал при обрушении горящих перекрытий.
Огонь угрожает соседним зданиям и расположенной рядом автозаправке, передает «Интерфакс». Информированный источник сказал агентству, что площадь возгорания может увеличиться до 10 000 кв. м.
В связи с пожаром полиция ограничила движение автомобилей по Дубининской улице, сообщил ТАСС представитель столичного управления ГИБДД. Также перекрыто движение по Жукову проезду.
Информация о погибших не поступала. Прибывшая на место передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
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Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента обошлось министерству юстиции США в $32 млн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные ведомства. Расследование длилось почти два года.
Отмечается, что минюст раскрыл информацию о потраченных Мюллером средствах на несколько недель раньше, чем ожидалось. Еще до публикации данных президент Дональд Трамп говорил, что на расследование было потрачено не менее $40 млн.
Мюллер представил результаты своего расследования в марте. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. В то же время он не обнаружил, чтобы какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».
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Неисправность электропроводки и человеческий фактор могли стать причиной крупного пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке», – сказал собеседник агентства.
Утром 3 августа в центре Москвы загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки. К тушению были привлечены два вертолета. Около девяти часов утра пожар был локализован на площади 5000 кв. м.
По предварительным данным, пострадал один пожарный. Он получил травму ноги при обрушении горящих перекрытий, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Огонь угрожает соседним зданиям и расположенной рядом автозаправке, сообщил столичный главк МЧС. Перекрыто движение по Дубининской улице и Жукову проезду. Тушение пожара осложняется высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания – пожарные не могут войти внутрь.
Информация о погибших не поступала. Прибывшая на место передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
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Московские суды за неделю с 28 июля по 3 августа рассмотрели 1043 административных дела по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Апология протеста».
Неделю назад, 27 июля, в Москве прошла не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. Это рекордное число задержанных на протестных акциях в Москве.
На следующий день после митинга МВД сообщило, что в отношении задержанных в центре Москвы за нарушение общественного порядка составлены необходимые документы.
Правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП, наказываются штрафом от 10 000 до 1 млн руб. (для юридических лиц) либо административным арестом от 10 до 30 суток. На месяц после акции 27 июля – за повторное нарушение правил организации митинга – были арестованы оппозиционеры Владимир Милов, Дмитрий Гудков и Михаил Светов. Также арест в 30 суток отбывает Алексей Навальный – он был арестован еще 24 июля за призыв к несогласованной акции.
Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможным заключение нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает CNN.
По его словам, никто не может гарантировать заключение такого соглашения. «Но я уверен в том, что этого можно будет достичь опять. Отчасти потому, что это удалось во времена холодной войны, когда между США и СССР были по-настоящему плохие отношения», – сказал он в эфире телеканала. По его словам, заключение такого соглашения выгодно для всех сторон. Со временем Россия поймет, что гонка вооружений опасна и в ее интересах участвовать в переговорах с США, Китаем и другими странами.
Ранее США заявили о выходе из ДРСМД. В ответ Москва объявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на Вашингтон.
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Ущерб от лесных пожаров за январь – июль 2019 г. составляет 2,4 млрд руб., следует из информации, опубликованной на странице Счетной палаты в Facebook. За это время в стране произошло более 7600 пожаров, посчитали аудиторы. По данным Счетной палаты, расходы государства на охрану лесов от пожаров оказались почти в три раза больше ущерба, который составил 6,6 млрд руб. Однако ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования мероприятий по защите лесов.
Также Счетная палата указала и на то, что в регионах нет необходимой техники для борьбы с пожарами, а подразделения наземной и авиационной охраны не укомплектованы.
Более половины пожаров – 52% – произошли по вине человека. Почти четверть — из-за распространения огня на соседние территории, около 20% — за-за гроз.
В оперативной сводке «Авиалесохраны» на 2 августа говорится, что в России пожарные тушили 160 лесных пожаров, которые охватили огнем более 120 000 га. Еще 315 лесных пожаров общей площадью более 3 млн га находилось в труднодоступных районах, их тушение не велось. По сравнению с 1 августа их число и общая площадь увеличились. Они находятся под наблюдением пожарных.
Масштабные пожары охватили сибирские леса с начала июля. Президент Владимир Путин поручил направить силы военных на борьбу с огнем. Премьер Дмитрий Медведев обязал СКР проверить, могли ли пожары быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины.
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Компания «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна направила кипрской Evison, через которую Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный», досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков, пишетРБК. «Ведомости» ознакомились с копией документа.
Отправление претензии подтвердил представитель «Финвижн»: «Для возмещения убытка, причиненного компании «Финвижн» со стороны Evison в результате вывода активов путем выдачи заранее невозвратных кредитов непосредственно перед объединением банков своим аффилированным структурам, а также фальсификации отчетности, замаскированной недобросовестными менеджерами фонда под «технический сбой»,«Финвижн» намерена обратиться в российский суд». По словам представителя «Финвижн», Evison грубо нарушила акционерное соглашение, перенеся коммерческий спор из Лондона в Россию.
В претензии обращается внимание на то, что Baring Vostok и Аветисян при объединении банков «Восточный» и «Юниаструм» договорились, что его деятельность будет вестись «на разумных коммерческих принципах получения прибыли». По мнению «Финвижн», Evison со своей стороны несколько раз нарушала это соглашение.
В Baring Vostok досудебную претензию «Ведомостям» назвали «ничем не обоснованной», а требования о возмещении – безосновательными. «Месяц назад «Финвижн» в одностороннем порядке объявила акционерное соглашение расторгнутым, а теперь подает ничем не обоснованную досудебную претензию, дословно повторяющую их иск в Лондонском суде, со ссылкой на это соглашение», – отметил представитель фонда. По его словам, целью таких действий является получение обманным способом 100% акций банка «Восточный» и отвлечение внимания от многомиллиардного вывода средств из «Юниаструма».
Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владела 52% банка «Восточный») исполнить опцион и продать 9,99% акций банка компании «Финвижн холдингс», которой принадлежало 32% акций «Восточного». Спор по иску Evision Holdings параллельно рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok считает, что Аветисян перед объединением банков вывел из «Юниаструма» часть активов. По этой причине Evison Holdings отказывается исполнять опцион. 17 июня Лондонский суд признал за «Финвижн холдингс» право продолжать судебное разбирательство в России.
Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами
Максим Стулов / Ведомости
Банк «ФК Открытие» Размер ущерба: 289,5 млрд руб. Ответчики по делу: основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг». Управление: оздоровлением кредитной организации занимался входящий в ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 г. «ФК Открытие» объединили с Бинбанком. В результате слияния на рынке появился новый банк, работающий под брендом и с лицензией «ФК Открытие». По итогам 2018 г. чистая прибыль банка по МСФО составила 90 млрд руб. против 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
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Андрей Гордеев / Ведомости
ПAO «Промсвязьбанк» Размер ущерба: 282,2 млрд руб. Ответчики по делу: бывшие владельцы банка – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, Promsvyaz Capital B. V. и 10 бывших топ-менеджеров банка. Управление: Центральный банк. Суд наложил арест на имущество 10 бывших топ-менеджеров банка, которые являются ответчиками по иску. Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.
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Евгений Разумный / Ведомости
ПАО «Банк «Югра» Размер ущерба: около 240 млрд руб. Ответчики по делу: владелец банка «Югра» Алексей Хотин, предправления и президент банка Дмитрий Шиляев и Алексей Нефедов. Управление: ЦБ отозвал у банка лицензию, суд признал «Югру» банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан и отправлен под домашний арест до сентября 2019 г. По тому же делу под домашний арест поместили экс-президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Всем фигурантам дела предъявили обвинения в растрате 7,5 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Хотин, Нефедов и Шиляев вину не признают. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатой вкладчикам свыше 170 млрд руб.
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Денис Абрамов / Ведомости
АО «Рост банк»» Размер ущерба: 255 млрд руб. Ответчики по делу: банк «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу». Управление: ЦБ забрал «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск «Траста» к «Рост инвестициям», а позднее отклонил иск к «Рост капиталу», но «Траст» эти решения обжаловал. «Рост инвестиции» и «Рост капитал» на 100% принадлежат «Трасту». Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы.
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Денис Абрамов / Ведомости
Национальный банк «ТРАСТ» Размер ущерба: 127 млрд руб. Ответчики по делу: бывшие владельцы «Траста» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, а также их жены (всего ответчиков шестеро). Управление: банк «ФК Открытие» является санатором «Траста». О санации «Траста» ЦБ объявил в декабре 2014 г., выделив 30 млрд руб. Затем сумма возросла более чем в четыре раза: в совокупности на спасение «Траста» государство одолжило 127 млрд руб. Из них 99 млрд получил сам банк на 10 лет на покрытие дыры, а еще 28 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов выдало «Открытию» на поддержание ликвидности санируемого банка.
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Евгений Разумный / Ведомости
АО «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет" Размер ущерба: 86,1 млрд руб. Управление: Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Лицензия у «Пересвета» не отозвана. В октябре 2016 г. в банк «Пересвет» ввели временную администрацию. За этот год банк получил убыток 58,5 млрд руб. (отчетность по МСФО). Убыток в 2017 г. составил 27,6 млрд руб. (данные после пересмотра). В 2018 г. «Пересвет» показал прибыль 1,4 млрд руб. Большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но, исходя из данных отчетности, страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ.
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Евгений Разумный / Ведомости
ОАО «Банк «Российский кредит» Размер ущерба: 33,3 млрд руб. Ответчики по делу: собственник банка Анатолий Мотылев, предправления банка Петр Ушанов, а также члены правления Юрий Парамонов, Дмитрий Глазачев и Виктор Усков. Управление: летом 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «Российского кредита» и признал кредитную организацию банкротом. Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании. В 2018 г. суд удовлетворил иск АСВ о взыскании 33 млрд руб. с экс-банкира Мотылева.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит иностранцам получение права на временное проживание в России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон вводит практику предоставления бессрочного вида на жительство в России. До сих пор он выдавался на срок не более пяти лет.
Также закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание – с полугода до четырех месяцев. Иностранные граждане, которые родились в России или состоят в браках с россиянами, беженцы, приезжающие в страну по программе переселения соотечественников, смогут получить разрешение на временное проживание без учета квоты.
Отдельные категории иностранных граждан для получения вида на жительство смогут обойтись без разрешения на временное проживание. Это те, кто родился на территории РСФСР, имел гражданство СССР, депортирован из Крымской автономной советской социалистической республики, а также их родственники по прямой линии. В этот перечень вошли и дети, которые родились в России и были усыновлены иностранцами, а также носители русского языка, успешно закончившие российский вуз по очной форме обучения и получившие документ об образовании с отличием.
В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня.
Им не сиделось на родине. Кто из общественных деятелей и предпринимателей уехал из России
Tatyana Makeyeva / REUTERS
Предприниматель Михаил Ходорковский отсидел 10 лет и покинул Россию в декабре 2013 г., после помилования указом Владимира Путина. Он вышел из колонии, получил загранпаспорт и улетел в Берлин. Сначала он не планировал заниматься политикой на родине, но потом изменил решение. В 2014 г. было воссоздано общественно-политическое движение "Открытая Россия"
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PhotoXPress
Известный политик 1990-х Константин Боровой уехал из России в Лос-Анджелес еще в декабре 2014 г., поскольку заметил, что за ним следят. В июле 2019 г. он снова обнаружил слежку и попросил политического убежища в США
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Екатерина Дмитриева / для Ведомостей
Жанна Немцова уехала из России в Германию после поступивших угроз в 2015 г. За несколько месяцев до этого возле Кремля был застрелен ее отец, политик Борис Немцов, поэтому она опасалась за свою жизнь
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Денис Абрамов / Ведомости
Оппозиционный депутат Госдумы Илья Пономарев, по сообщениям СМИ, с осени 2014 г. находился в США. В России его обвинили в пособничестве в растрате средств "Сколково". В 2016 г. Пономарев переехал на Украину. Начал инвестиционный бизнес. В последний день исполнения обязанностей президента Украины Петр Порошенко предоставил гражданство страны Пономареву. В 2016 году в новый созыв Госдумы не переизбирался
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Максим Стулов / Ведомости
Экономист Сергей Гуриев подвергся обыскам в рамках «второго дела ЮКОСа» в апреле 2013 г. После этого он подал в отставку с поста ректора РЭШ в 2013 г. и эмигрировал во Францию, опасаясь дальнейшего преследования
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Валерий Левитин / РИА Новости
Бывший исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, который став в России фигурантом уголовного дела о мошенничестве, получил в апреле 2015 г. политическое убежище в Великобритании. За границу соратник Алексея Навального уехал в апреле 2014 г. По версии Следственного комитета, Ашурков участвовал в хищении пожертвований на предвыборную кампанию оппозиционера по выборам мэра Москвы
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Yves Herman / REUTERS
Андрей Илларионов, советник президента Путина по экономическим вопросам с 2000 по 2005 г., уехал в США и с 2006 г. стал работать старшим научным сотрудником Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона. Он неоднократно критиковал руководство России, в том числе использование энергоресурсов как "политического оружия" против соседей, подписывал письма против Путина, в 2014 г. критиковал присоединение Крыма к России
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Tomer Appelbaum / REUTERS
Бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин в 2003 г. был вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу одного из совладельцев ЮКОСа – Платона Лебедева. Спустя месяц Невзлин уехал на Кипр, чтобы работать над диссертацией, а затем переехал в Израиль. Российский суд позже приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств.
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Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступает в силу 4 августа. Программы страхования будут протестированы в 14 пилотных регионах, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). В этот перечень вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.
Президент Владимир Путин подписал закон, который упорядочивает механизм оказания помощи гражданам на восстановление имущества, утраченного в результате стихий, год назад. По закону страхование жилья от ЧС будет добровольным: счет за страховку появится в платежке за жилищно-коммунальные услуги, но собственник может отказаться от покупки полиса. Закон обязывает региональные власти разработать программы организации возмещения ущерба во взаимодействии со страховыми компаниями. Застраховавшие свое жилье собственники в случае ЧС получат возмещение не только от государства, но и от страховщиков в виде нового жилья или в денежном эквиваленте. Жилье будет предоставляться страхователям в собственность. Те, кто не застраховал жилье, будут рассчитывать лишь на помощь государства.
В 2019 г. в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 000 домов, напомнили в ВСС. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получили бы от страховых компаний от 300 000 до 500 000 руб. для возмещения ущерба. Ущерб сверх этих сумм компенсировали бы региональные власти. Минимальный набор рисков – страхование исключительно от ЧС – обойдется примерно в 300–350 руб. в год, предполагают в ВСС.
Политика
Новости
По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали видеоблогера из штаба Гудкова
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Пресненский суд Москвы по делу о массовых беспорядках арестовал студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова – видеоблогера из штаба политика Дмитрия Гудкова, пишет «Медиазона». Ранее Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму.
В свою очередь проректор ВШЭ Валерия Касамара просила суд не заключать под стражу Жукова, передает «Интерфакс». «Ручаюсь за надлежащее поведение обвиняемого, который в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора в суд, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу», – говорилось в поручительстве проректора, направленном в суд. Копию поручительства на странице в Facebook опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, защищающий интересы Жукова. Касамара сама выдвигается в Мосгордуму: она пошла на выборы самовыдвиженцем (кандидатов «Единой России» на этих выборах формально нет).
1–2 июля дома у студента был проведен обыск. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет.
30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему изначально были задержаны пять человек. Позже ведомство сообщило, что получены доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. Раскрывать имена подозреваемых СКР не стал. По словам Чикова, по делу о беспорядках первому предъявили 1 августа обвинение Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее говорил Чиков. Помимо Жукова по делу арестованы Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло. До этого под стражу был заключен Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
«Траст» в июле этого года стал владельцем 5,7% акций ОВК, получив их от «Открытие холдинга» в счет задолженности.
Согласно данным на сайте ОВК, до увеличения доли «Траста» 24,3% акций вагонной компании были в собственности «ФК Открытие», 16% – «Регион Траста», 15% – у бизнесмена Эмиля Пирумова через кипрскую компанию, 10,4% – у «Сафмар финансовые инвестиции», 9,3% – у «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), 7,9% принадлежало «Открытие холдингу», 4,7% – прочим инвесторам, 12,4% – free float. В материалах банка не уточняется, у какой организации были куплены 19,8% акций ОВК.
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МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур. Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК.
По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК на запрос «Ведомостей» не ответили.
МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД, составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова – 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК в других банках тоже проверялись.
Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Навальный начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом на выборах в итоге зарегистрирован не был, так как ранее был осужден к лишению свободы (условно), а значит, его пассивное избирательное право по закону ограничено. В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.