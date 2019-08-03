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Названы возможные причины пожара в центре Москвы

Неисправность электропроводки и человеческий фактор могли стать причиной крупного пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке», – сказал собеседник агентства.

Утром 3 августа в центре Москвы загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки. К тушению были привлечены два вертолета. Около девяти часов утра пожар был локализован на площади 5000 кв. м.

По предварительным данным, пострадал один пожарный. Он получил травму ноги при обрушении горящих перекрытий, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Огонь угрожает соседним зданиям и расположенной рядом автозаправке, сообщил столичный главк МЧС. Перекрыто движение по Дубининской улице и Жукову проезду. Тушение пожара осложняется высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания – пожарные не могут войти внутрь.

Информация о погибших не поступала. Прибывшая на место передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.