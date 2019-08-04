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Медики назвали число пострадавших на акции протеста в Москве

Пять человек были госпитализированы 3 августа из-за травм, полученных на несогласованной акции в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» департамент здравоохранения столицы. По состоянию на утро воскресенья в больнице оставался только один человек. В целом скорая помощь выезжала к участникам протестов 12 раз, отметили в департаменте.

Среди пострадавших – один сотрудник правоохранительных органов, у него, по словам медиков, наиболее серьезная травма – вывих плеча. Остальные получили легкие повреждения.

Накануне на Бульварном кольце в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, были задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» насчитал 828 задержанных, при этом 19 человек, по его данным, пострадали.

Среди задержанных было более 50 несовершеннолетних, сообщил «Интерфаксу» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «ОВД-инфо» передает, что подростков было свыше 90. По словам омбудсмена, «абсолютное большинство [несовершеннолетних] отпущено».

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