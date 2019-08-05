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МЧС предупредило о паводке в Хабаровске из-за повышения уровня воды в Амуре

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В районе Хабаровска продолжает повышаться уровень воды в реке Амур, дачным поселкам угрожают подтопления, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. Пик паводка прогнозируется 8-10 августа.

«Происходит постепенное подтопление островной части краевого центра — островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский», — говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые дороги и дачи местных жителей уже затоплены.

По данным на утро 5 августа, уровень реки повысился на 14 см и составил 443 см. В течение двух суток прогнозируется подъем уровня воды на 40-45 см — до отметок 580-630 см. Оперативные группы спасателей работают на островных территориях. Они предупреждают местных жителей и дачников об угрозе наводнения.

С 29 июля на территории всего Хабаровского края, за исключением Аяно-Майского и Охотского районов, действует режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре введен в Еврейской автономной области (ЕАО) с 1 августа.

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Власти Египта уточнили число жертв взрыва в центре Каира

Ведомости
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В результате взрыва в центре Каира погибли 17 человек и не менее 32 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Египта Халю Зейд. Ранее египетские СМИ сообщали о 16 погибших и 21 раненом.

Как отмечается в распространенном МВД Египта заявлении, один из водителей выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате ДТП взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел на шоссе возле набережной в районе Маньял. От взрыва пострадал фасад здания Института рака, начался пожар, взрывной волной были выбиты стекла и повреждена стена здания. Пациентов лечебного учреждения и медперсонал эвакуировали. На место прибыли экстренные службы египетской столицы.

Генеральный прокурор Египта поручил начать расследование причин взрыва, на место направлены следователи. Пока не поступало информации, было ли ДТП умышленным и может ли рассматриваться как теракт. Пожар ликвидирован, движение транспорта по шоссе восстановлено.

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При взрыве в центре Каира погибли 16 человек

Ведомости
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Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.

Отмечается, что инцидент произошел на территории каирского Института рака в центре египетской столицы. По данным МВД страны, из-за произошедшего ДТП взорвался кислородный баллон.

На месте взрыва начался пожар. Пострадало здание института — в нем выбиты стекла, частично разрушена стена. Десятки пожарных машин и скорых были направлены к месту инцидента. Пациенты и медицинский персонал эвакуированы.

Генеральный прокурор Египта распорядился о срочном расследовании причин взрыва, на место направлены следователи, указывает издание.

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Финансы
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Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Ведомости
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Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Отмечается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с правлением».

Кроме того, правление попросило Ноэля Куинна взять на себя роль временно исполняющего обязанности гендиректора. Куинн — руководитель подразделения Global Commercial Banking, он занимает эту должность с 2015 г., а всего работает в HSBC в течение 32 лет.

Штат группы HSBC Holdings plc, образованной в 1990 г., составляет 238 000 человек. По состоянию на 31 марта 2019 г. группа управляла активами на сумму $2,659 трлн.

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СК начал проверку по факту пожара на крыше «Сапсана» после гибели зацепера

Ведомости
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Следственный комитет организовал доследственную проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Личность погибшего устанавливается.

Как указывает «Интерфакс», поезд был задержан почти на час из-за гибели зацепера, на крыше поезда возник пожар. Произошедшее возгорание на крыше одного из вагонов было оперативно ликвидировано, на место происшествия вызваны экстренные службы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел в районе Клина, причем эвакуация пассажиров не проводилась.

В данный момент поезда снова ходят по графику.

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Политика
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Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков

Ведомости
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает РИА Новости. По его словам, возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в отношении автора таких угроз — необходимая мера.

«Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех «шутников» и провокаторов, которые не понимают где проходит грань между шуткой и реальными угрозами», — заявил Грибакин. По его словам, угрозы в интернете не теряют своей силы и к ним следует относиться серьезно.

По данным СК, пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» призывал к насилию в отношении детей правоохранителей. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции в Москве 27 июля и 3 августа. Мужчину задержали, его настоящее имя — Владислав Синица, ему 30 лет, он является жителем Подмосковья. Против него завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы.

В Москве 3 августа прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующих начали задерживать с самого ее начала. По данным МВД, на эту акцию вышли 1500 человек, других оценок численности акции протеста пока нет. Полиция сообщала, что задержаны около 600 человек за различные правонарушения. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1001 задержанном. По данным проекта, больше людей задерживали только на акции 27 июля — 1373 человека.

Массовые задержания на Пушкинской площади

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Политика
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Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Ведомости
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Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон. Россия и США пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее турецкая армия очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, напомнил Эрдоган. Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.

В мае президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Они констатировали, что в последнее время радикальные вооруженные формирования часто стали нарушать режим прекращения боевых действий. Стороны договорились о продолжении «интенсивных контактов».

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Ведомости
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Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В США за последние сутки произошло три инцидента со стрельбой, в общей сложности погибли 29 человек, еще несколько десятков ранены. Полиция не связывает эти три случая между собой.

Первый инцидент произошел в субботу в штате Техас: 21-летний мужчина открыл огонь по людям в супермаркете. Полиция прибыла на место в течение нескольких минут, однако за это время были застрелены 20 человек, еще 26 пострадали. Второй случай произошел в штате Огайо, там погибли девять человек, 26 получили ранения. Стрелок был убит полицией. Третий инцидент зафиксирован в Чикаго: неизвестный открыл стрельбу в парке и скрылся. По предварительным данным, погибших нет, семь человек ранены.

Политика
Новости

В США третий раз за сутки произошла стрельба

Ведомости
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Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции. Неизвестный открыл огонь по людям в районе детской площадки. Стрелявший находился в черном автомобиле Chevrolet Camaro, после инцидента он скрылся с места преступления.

Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо. Еще 26 человек пострадали, преступник был застрелен.

А за несколько часов до этого вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина, приехавший из другого города в том же штате. Перед стрельбой он опубликовал манифест в интернете.

Политика
Новости

СК сообщил о задержании мужчины, призывавшего к насилию над детьми силовиков

Ведомости
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В Москве задержан мужчина, призывавший в социальных сетях к насилию в отношении детей правоохранителей, сообщил Следственный комитет России. Против него заведено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы.

Задержанного зовут Владислав Синица, ему 30 лет, он является жителем Подмосковья, уточнил СК. В сети он скрывался под псевдонимом «Макс Стеклов», отмечается в сообщении. Задержанному уже предъявлено обвинение, у него дома проведен обыск. Следствие намерено попросить суд арестовать обвиняемого.

По версии следствия, 31 июля Синица призвал своих подписчиков в одной из социальных сетей к насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Целью обвиняемого было вызвать ненависть ко всем правоохранителям и членам их семей, полагает СК.

У пользователя под ником «Макс Стеклов» есть страница в сети микроблогов Twitter. По данным на 4 августа, записей от 31 июля на ней не было. У страницы 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.

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Экономика
Новости

Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных магистралей

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), которые могли бы идти в северном, южном и западном направлениях от Москвы. По его мнению, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.

«Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба», – цитирует Дитриха «РИА Новости». По его мнению, ВСМ нужно строить не только в северном направлении – в Санкт-Петербург, но и на юг, например в Краснодар, а также рассмотреть вариант с западным направлением. При этом реализовывать эти проекты нужно одновременно.

Высокоскоростной считается железная дорога, по которой поезда перемещаются со скоростью от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России нет ВСМ. Компания «Российские железные дороги» в последние годы планировала построить в качестве первого проекта магистраль Москва – Казань. Однако президент Владимир Путин весной одобрил строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Вопрос строительства такой магистрали в Казань окончательно не решен, будет изучаться экономическая целесообразность проекта.

В середине июля первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов сообщил, что Белоруссия заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали из Москвы в Минск и Варшаву.

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Стиль жизни
Новости

Умер певец Вилли Токарев

Ведомости
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Умер автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев, сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на семью музыканта. Певцу было 84 года. О месте и времени прощания с музыкантом, а также о причинах смерти пока не сообщается.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) родился 11 ноября 1934 г. в Адыгее. В юности работал кочегаром на корабле, затем служил в войсках связи. Музыкальное образование Токарев получил в училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Во время учебы и после окончания училища работал в оркестрах и ансамблях, выступая с различными музыкантами, в том числе в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. В это же время начал писать песни и музыку для других исполнителей.

В 1970-е гг. из-за гонений на джаз Токарев уехал в Мурманск, где стал исполнять собственные песни. Одна из них «Мурманчаночка» стала хитом Кольского полуострова. В соавторстве с Владимиром Ярцевым записал песню «Апатиты – заполярный городок», которая стала для апатитчан неформальным гимном.

В 1974 г. музыкант эмигрировал в США, где сначала был разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. В 1979 г. вышла первая пластинка Токарева «А жизнь – она всегда прекрасна», которая не была замечена. Известность исполнителю принесла только следующая пластинка «В шумном балагане», вышедшая в 1981 г.

Живя в США, Токарев несколько раз приезжал с концертами в СССР, а в 1990-е переехал жить в Москву, где открыл свою студию звукозаписи. В общей сложности Токарев записал около 20 альбомов, а также основал свой лейбл One Man Band.

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