МЧС предупредило о паводке в Хабаровске из-за повышения уровня воды в Амуре
В районе Хабаровска продолжает повышаться уровень воды в реке Амур, дачным поселкам угрожают подтопления, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. Пик паводка прогнозируется 8-10 августа.
«Происходит постепенное подтопление островной части краевого центра — островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский», — говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые дороги и дачи местных жителей уже затоплены.
По данным на утро 5 августа, уровень реки повысился на 14 см и составил 443 см. В течение двух суток прогнозируется подъем уровня воды на 40-45 см — до отметок 580-630 см. Оперативные группы спасателей работают на островных территориях. Они предупреждают местных жителей и дачников об угрозе наводнения.
С 29 июля на территории всего Хабаровского края, за исключением Аяно-Майского и Охотского районов, действует режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре введен в Еврейской автономной области (ЕАО) с 1 августа.