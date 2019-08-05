Власти Египта уточнили число жертв взрыва в центре Каира
В результате взрыва в центре Каира погибли 17 человек и не менее 32 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Египта Халю Зейд. Ранее египетские СМИ сообщали о 16 погибших и 21 раненом.
Как отмечается в распространенном МВД Египта заявлении, один из водителей выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате ДТП взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел на шоссе возле набережной в районе Маньял. От взрыва пострадал фасад здания Института рака, начался пожар, взрывной волной были выбиты стекла и повреждена стена здания. Пациентов лечебного учреждения и медперсонал эвакуировали. На место прибыли экстренные службы египетской столицы.
Генеральный прокурор Египта поручил начать расследование причин взрыва, на место направлены следователи. Пока не поступало информации, было ли ДТП умышленным и может ли рассматриваться как теракт. Пожар ликвидирован, движение транспорта по шоссе восстановлено.