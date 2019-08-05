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СКР попросил об аресте трех новых фигурантов дела о массовых беспорядках

Пресненский суд пообещал в ближайшее время рассмотреть ходатайство следствия об аресте трех россиян, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю. По ее словам, речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе (был сборщиком подписей в поддержку выдвижения Ивана Жданова, которому отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму) и Владиславе Барабанове.

Следователи полагают, что Абаничев бросил банку в сотрудника полиции, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Суть претензий к остальным обвиняемым не называлась. Все трое, по данным «Интерфакс», свою вину не признают.

Следственный комитет 4 августа предъявил им обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве, передавал «ОВД-инфо». Таким образом, общее число обвиняемых по делу выросло до девяти. В отношении шести фигурантов мера пресечения в виде ареста была избрана на прошлой неделе, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября, в единый день голосования. МВД отчиталось о 1074 задержанных по итогам акции. «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. По версии следствия, «группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».