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Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Суд отправил под арест до 27 сентября Владислава Барабанова, сообщает ТАСС. Барабанов свою вину не признал и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Свое преследование он назвал политически мотивированным.

По версии СК, Барабанов координировал действия толпы на Петровском бульваре, говорится в материалах дела, которые зачитала судья Екатерина Кириченко в ходе заседания. Следствие приложило к материалам видеозаписи и справку Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Нижегородской области, где зарегистрирован обвиняемый, сообщает ТАСС. Барабанов является участником антифашистского движения, рассказали агентству родственники обвиняемого.

Барабанов – один из трех новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. СК предъявил ему, а также Сергею Абаничеву и Даниилу Конону (был сборщиком подписей в поддержку выдвижения Ивана Жданова, которому отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму) обвинение 4 августа и направил в суд ходатайство об их аресте.

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября, в единый день голосования. МВД сообщило о задержании 1074 человек, проект «ОВД-инфо» – о 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. В отношении шести фигурантов мера пресечения в виде ареста была избрана на прошлой неделе, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.