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В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Следственный департамент МВД в конце июня заочно предъявил обвинение Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, Плахотнюк входил в транснациональное преступное сообщество, которое организовало контрабанду крупных партий гашиша из Северной Африки в страны СНГ транзитом через Евросоюз и Россию.

До этого МВД заподозрило Плахотнюка и предпринимателя Вячеслава Платона в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. В 2013–2014 гг. со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке эти средства были перечислены на счета нерезидентов, в том числе BC Moldindconbank S.A.

Демократическая партии Молдавии в июне заявила об отставке своего правительства и уходе в оппозицию после того, как пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Плахотнюк тогда же покинул страну: по словам представителя демпартии, он уехал в Швейцарию к семье.