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Расследователь ФБК Албуров получил 10 суток ареста

Расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров по решению Пресненского районного суда Москвы арестован на 10 суток, сообщил он в своем аккаунте в Twitter. По его словам, ему назначили арест за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 ч. 2 КоАП). Албурова задержали во время акции протеста 3 августа. Он свою вину не признал и связал арест с расследованием, которое недавно выпустил ФБК в отношении первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Сергунина в городском правительстве курирует вопрос выборов в Мосгордуму.

Расследование ФБК вышло в начале августа. В нем сотрудники фонда заявили, что семье Сергуниной может принадлежать через фирмы, связанные с супругом сестры Сергуниной Лазарем Сафаниевым, около 14 000 кв. м московской недвижимости. В перечень объектов, о которых сообщил ФБК, вошли исторические здания в центре Москвы, офис в бизнес-центре «Город столиц» в «Москва-сити», 40%-ный пакет акций кинотеатра «Октябрь», рестораны «Оттепель» и «Московское небо» на ВДНХ, расположенные в павильонах «Шелкопрядство» и «Главкондитер». Также ФБК заявил о том, что семье Сергуниной может принадлежать несколько квартир в элитных ЖК Москвы, жилой дом в столице Австрии площадью 700 кв. м и стоимостью более 2 млн евро и компания, которая организует в Австрии «интерактивное детское шоу «Алиса в Стране Чудес».

Мэр Москвы Сергей Собянин, сама Сергунина, члены ее семьи и официальные представители мэрии до сих пор не прокомментировали и не опровергли итоги расследования.

Учредитель ФБК Алексей Навальный 24 июля был отправлен в спецприемник №1 для отбывания 30 суток административного ареста за призыв к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, 27 июля политик был госпитализирован с подозрением на острую аллергическую реакцию, а 28 июля его выписали с диагнозом «контактный дерматит». Личные врачи Навального с диагнозом не согласились, предположив отравление неизвестными химическими веществами. Навальный 1 августа подал в СКР заявление о совершенном в отношении него преступлении.