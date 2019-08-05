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На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв

Ведомости
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На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв и начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района. Личный состав части эвакуирован. Происходит эвакуация местных жителей в радиусе 20 км от места ЧП.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на место также направлены силы пожарных по второму номеру сложности. В результате взрывов пострадали жилые дома, расположенные на территории воинской части в селе Каменка, уточнил источник агентства.

Два человека госпитализированы с осколочными ранениями, заявили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице №1. «Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой», – сообщили в больнице.

По информации источника «Интерфакса» в регионе, по неподтвержденной информации, из-за пожара на складе начали взрываться боевые снаряды. Источники местного издания «ТВК Красноярск» сообщили, что пожар возник на складе артиллерийских снарядов.

Власти Ачинска рекомендовали местным жителям отказаться от поездок в сторону воинской части, где слышны взрывы, передает РИА «Новости». Трасса Ачинск – Назарово в сторону воинской части перекрыта.

Согласно ряду судебных актов, в Ачинском районе расположена воинская часть 58661-49, а также склад с ракетами и артиллерийскими боеприпасами.

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Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением. «Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем», – написал американский президент в Twitter.

Пара доллар – юань 5 августа превысила психологическую отметку в 7 юаней/$ впервые с 2008 г. Это произошло после того, как Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

В прошлом китайские власти не позволяли курсу преодолеть психологическую отметку в 7 юаней/$, чтобы не спровоцировать отток капитала. Кроме того, Трамп неоднократно обвинял руководство КНР в ослаблении юаня с целью помочь китайским экспортерам. Американский лидер заявлял, что дальнейшее снижение курса может осложнить торговые переговоры между странами.

Председатель Народного банка Китая И Ган, в свою очередь, заверил, что Пекин не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке, указывалось в его заявлении на сайте китайского регулятора.

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Соболь призвала мэрию Москвы не мешать прогулкам граждан 10 августа

Ведомости
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Мэрия Москвы обязана обеспечить право граждан 10 августа гулять по всему городу, а не только на отдельно взятом проспекте Сахарова, где состоится согласованный митинг оппозиции, написала на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Заявки на проведение 10 августа акции за допуск всех кандидатов на выборы в Мосгордуму подали сразу несколько политиков, в том числе член «Яблока» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. 2 августа Русакова получила от мэрии подтверждение согласования митинга.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На каждой были задержаны более тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Девять фигурантов этого дела находятся под арестом.

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Технологии
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Schneider Electric поучаствует в создании крупнейшего дата-центра в России

Ведомости
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Schneider Electric поучаствует в создании «Истрадиджитал» – технопарка с крупнейшим в России дата-центром. Стороны подписали соглашение о намерении сотрудничать, рассказал представитель Schneider Electric и подтвердил создатель проекта – девелопер Владимир Мазур. Это не коммерчески обязывающее соглашение, уточнил Мазур.

Schneider Electric внедряет технические решения в области управления электроэнергией и автоматизацией, проектирует и строит дата-центры. Совместно партнеры будут выбирать инженерно-технические решения и заниматься маркетингом проекта, сообщил представитель Schneider Electric. Реализовывать выбранные решения стороны будут по отдельным коммерческим договорам.

«Истрадиджитал» предполагает строительство дата-центра на 40 000 серверных стоек в Подмосковье. В проект должны также войти образовательный центр, научно-исследовательские лаборатории, рыбное хозяйство и другие объекты на территории 620 000 кв. м. Весь проект Мазур оценивал в 132 млрд руб. Первая очередь дата-центра примерно на 10 000 стоек должна быть запущена до конца 2021 г., говорилось в презентации проекта. Представители Минкомсвязи и Минэкономразвития в мае сообщали, что знакомы с проектом.

В 2018 г. выручка российских коммерческих дата-центров увеличилась на 29% и достигла 28,5 млрд руб., ранее сообщил ведущий консультант агентства iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, облачный сегмент услуг дата-центров рос заметно быстрее – на 47%. Прирост числа серверных стоек на российском рынке он не раскрыл. В предыдущие годы рынок центров обработки данных рос похожими темпами: в 2017 г. он составил 21,9 млрд руб., превысив уровень 2016 г. на 26,9%.

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Политика
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Генпрокуратура заподозрила региональные власти в искажении данных о пожарах

Ведомости
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Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов…», — сказал Федосов (цитата по «РИА Новости»).

Искажались, по его словам, данные о возгораниях, об их ликвидации, а также о расстоянии от мест возгорания до населенных пунктов. Федосов добавил, что ведомство продолжает проверять соответствующие данные по Красноярскому краю. «По Бурятии таких случаев выявлено не было», — заключил он.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. Всего горит более 2 млн га леса. В конце июля к тушению присоединилась военная авиация. По состоянию на 31 июля, инспекторы государственного пожарного надзора завели 277 уголовных дел после проверок сообщений, связанных с лесными пожарами.

Ранее Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за январь – июль в 2,4 млрд руб. За это время в стране произошло более 7600 пожаров, посчитали аудиторы. Расходы государства на охрану лесов от пожаров оказались почти в три раза больше ущерба и составили 6,6 млрд руб., отметило ведомство. Несмотря на это, одной из главных причин масштабных пожаров аудиторы назвали нехватку финансирования мероприятий по защите лесов.

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Расследователь ФБК Албуров получил 10 суток ареста

Ведомости
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Расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров по решению Пресненского районного суда Москвы арестован на 10 суток, сообщил он в своем аккаунте в Twitter. По его словам, ему назначили арест за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 ч. 2 КоАП). Албурова задержали во время акции протеста 3 августа. Он свою вину не признал и связал арест с расследованием, которое недавно выпустил ФБК в отношении первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Сергунина в городском правительстве курирует вопрос выборов в Мосгордуму.

Расследование ФБК вышло в начале августа. В нем сотрудники фонда заявили, что семье Сергуниной может принадлежать через фирмы, связанные с супругом сестры Сергуниной Лазарем Сафаниевым, около 14 000 кв. м московской недвижимости. В перечень объектов, о которых сообщил ФБК, вошли исторические здания в центре Москвы, офис в бизнес-центре «Город столиц» в «Москва-сити», 40%-ный пакет акций кинотеатра «Октябрь», рестораны «Оттепель» и «Московское небо» на ВДНХ, расположенные в павильонах «Шелкопрядство» и «Главкондитер». Также ФБК заявил о том, что семье Сергуниной может принадлежать несколько квартир в элитных ЖК Москвы, жилой дом в столице Австрии площадью 700 кв. м и стоимостью более 2 млн евро и компания, которая организует в Австрии «интерактивное детское шоу «Алиса в Стране Чудес».

Мэр Москвы Сергей Собянин, сама Сергунина, члены ее семьи и официальные представители мэрии до сих пор не прокомментировали и не опровергли итоги расследования.

Учредитель ФБК Алексей Навальный 24 июля был отправлен в спецприемник №1 для отбывания 30 суток административного ареста за призыв к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, 27 июля политик был госпитализирован с подозрением на острую аллергическую реакцию, а 28 июля его выписали с диагнозом «контактный дерматит». Личные врачи Навального с диагнозом не согласились, предположив отравление неизвестными химическими веществами. Навальный 1 августа подал в СКР заявление о совершенном в отношении него преступлении.

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Финансы
Новости

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Ведомости
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Банк «Открытие» назвал не соответствующей действительности опубликованную в газете «Коммерсантъ» информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, передает ТАСС. «Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка», – пояснили в пресс-службе банка «Открытие».

В понедельник, 5 августа, «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика DeviceLock сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка. Разработчик узнал об уязвимости еще в апреле. По утверждению DeviceLock, доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подавшим заявки на получение кредитной карты Эlixir, можно было получить методом подбора. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, однако данные уже утекли.

После публикации «Коммерсантом» информации об утечке данных клиентов Бинбанка Роскомнадзор направил «Открытию» письмо с требованием разъяснить ситуацию. Ведомство также обязало банк предоставить информацию о причинах утечки, допустивших ее лицах и мерах по устранению последствий.

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Политика
Новости

В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Ведомости
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Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Следственный департамент МВД в конце июня заочно предъявил обвинение Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, Плахотнюк входил в транснациональное преступное сообщество, которое организовало контрабанду крупных партий гашиша из Северной Африки в страны СНГ транзитом через Евросоюз и Россию.

До этого МВД заподозрило Плахотнюка и предпринимателя Вячеслава Платона в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. В 2013–2014 гг. со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке эти средства были перечислены на счета нерезидентов, в том числе BC Moldindconbank S.A.

Демократическая партии Молдавии в июне заявила об отставке своего правительства и уходе в оппозицию после того, как пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. Плахотнюк тогда же покинул страну: по словам представителя демпартии, он уехал в Швейцарию к семье.

Политика
Новости

Число арестованных по делу о массовых беспорядках достигло девяти человек

Ведомости
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Пресненский районный суд Москвы арестовал восьмого и девятого фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, передает ТАСС. Речь идет о студенте МГТУ им. Баумана Данииле Кононе, который был сборщиком подписей в поддержку незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, и участнике протеста Сергее Абаничеве. Суд постановил, что обвиняемые пробудут в СИЗО до 27 сентября. Свою вину Конон и Абаничев не признали.

По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился Конон, наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. В доказательство вины Конона следователи приводят видеозапись с акции протеста, результаты обысков в квартире обвиняемого, а также показания потерпевшего, сообщает ТАСС. По мнению адвоката Конона Григория Червонного, конкретных фактов противоправных действий обвиняемого следствие не представило.

Другого фигуранта дела, Абаничева, обвинили в том, что он бросил бумажный стакан в сотрудника Росгвардии. По версии следствия, вина Абаничева подтверждается результатами обыска и другими следственными действиями, передает «Медиазона». Его адвокат Светлана Сидоркина настаивали на том, что действия подзащитного не были направлены против силовика.

Ранее 5 августа Пресненский суд отправил под арест третьего фигуранта дела о массовых беспорядках. Им стал Владислав Барабанов, который, по версии следствия, координировал действия толпы протестующих на Петровском бульваре.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщил, что задержанных больше – 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Ведомство заявило, что ему удалось получить доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. В отношении семи фигурантов дела была избрана аналогичная мера пресечения – арест до конца сентября.

Протесты на Бульварном кольце 3 августа. Фоторепортаж

Политика
Новости

МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибири

Ведомости
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Большинство очагов возникновения пожаров в Сибири находится вдоль дорог, что свидетельствует о неосторожном обращении с огнем, заявил замруководителя МЧС России Игорь Кобзев, передает «РИА Новости». По словам Кобзева, это и есть основная причина возгораний.

Кобзев на рабочем совещании в Госдуме рассказал, что специалисты МЧС пришли к такому выводу после того, как проанализировали места, где были зафиксированы сухие грозы. Однако исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Климов считает, что главной причиной лесных пожаров в контролируемых зонах (территории, на которых тушение пожаров необязательно и проводится по согласованию с местными органами власти) являются сухие грозы.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на сегодняшний день площадь лесных пожаров в труднодоступных районах, а также на территориях, где тушение было прекращено, составляет около 2,3 млн га.

Пожары в Сибири. Фотографии

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Технологии
Новости

Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов

Ведомости
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Роскомнадзор направил банку «Открытие» письмо с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов Бинбанка, который в начале года был присоединен к «Открытию», сообщили в пресс-службе ведомства. Банк должен предоставить информацию о причинах утечки, допустивших ее лицах и принятых мерах по устранению последствий.

Об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика DeviceLock. Компания сообщала об уязвимости еще в апреле: методом подбора можно было получить доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подававших заявки на получение кредитной карты Эlixir. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, но данные уже утекли.

С начала года только в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, при этом от клиентов других банков поступало гораздо меньше заявлений, рассказал источник газеты, близкий к правоохранительным органам. В «Открытии» заявили, что все проблемы с базой решены, а количество атак на клиентов ниже среднерыночных показателей.

Политика
Новости

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Суд отправил под арест до 27 сентября Владислава Барабанова, сообщает ТАСС. Барабанов свою вину не признал и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Свое преследование он назвал политически мотивированным.

По версии СК, Барабанов координировал действия толпы на Петровском бульваре, говорится в материалах дела, которые зачитала судья Екатерина Кириченко в ходе заседания. Следствие приложило к материалам видеозаписи и справку Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Нижегородской области, где зарегистрирован обвиняемый, сообщает ТАСС. Барабанов является участником антифашистского движения, рассказали агентству родственники обвиняемого.

Барабанов – один из трех новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. СК предъявил ему, а также Сергею Абаничеву и Даниилу Конону (был сборщиком подписей в поддержку выдвижения Ивана Жданова, которому отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму) обвинение 4 августа и направил в суд ходатайство об их аресте.

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября, в единый день голосования. МВД сообщило о задержании 1074 человек, проект «ОВД-инфо» – о 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. В отношении шести фигурантов мера пресечения в виде ареста была избрана на прошлой неделе, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.

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