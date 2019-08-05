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На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв и начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района. Личный состав части эвакуирован. Происходит эвакуация местных жителей в радиусе 20 км от места ЧП.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на место также направлены силы пожарных по второму номеру сложности. В результате взрывов пострадали жилые дома, расположенные на территории воинской части в селе Каменка, уточнил источник агентства.

Два человека госпитализированы с осколочными ранениями, заявили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице №1. «Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой», – сообщили в больнице.

По информации источника «Интерфакса» в регионе, по неподтвержденной информации, из-за пожара на складе начали взрываться боевые снаряды. Источники местного издания «ТВК Красноярск» сообщили, что пожар возник на складе артиллерийских снарядов.

Власти Ачинска рекомендовали местным жителям отказаться от поездок в сторону воинской части, где слышны взрывы, передает РИА «Новости». Трасса Ачинск – Назарово в сторону воинской части перекрыта.

Согласно ряду судебных актов, в Ачинском районе расположена воинская часть 58661-49, а также склад с ракетами и артиллерийскими боеприпасами.