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Замминистра обороны прибыл к месту пожара на военном складе под Ачинском

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения прибыл к месту пожара на складе пороховых зарядов в Ачинском районе Красноярского края, передает «Интерфакс». Отмечается, что под его руководством оперативная группа проводит оценку обстановки. Булгаков был направлен на место происшествия по решению министра обороны Сергея Шойгу.

Как отмечает ТАСС, для размещения эвакуированных жителей организовано 38 пунктов временного размещения. По данным регионального управления МЧС, эвакуация людей продолжается. В свою очередь руководитель ГУ МВД Красноярского края Александр Речицкий сообщил журналистам, что вопросы охраны общественного порядка в Ачинске решены, власти делают все необходимое, чтобы при эвакуации населения соблюдался порядок.

В Ачинском районе расположена воинская часть, склад с ракетами и артиллерийскими боеприпасами. Взрывы на нем начались приблизительно в 13.00 мск 5 августа и закончились только на следующий день около 4.00 мск. Из-за взрывов также начался пожар. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация 16 500 человек. По данным мэрии Ачинска на утро 6 августа, эвакуировано не менее 4 000 жителей города. Часть жителей эвакуировали поездами в Красноярск и на автобусах развозили по пунктам временного размещения. По состоянию на утро 6 августа, в результате инцидента пострадали 12 человек, в том числе четверо военных. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском