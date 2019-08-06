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Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов

Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза быть серьезное обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс». «Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным. Одно дело – способность и умение выражать свое мнение. Лучше, если человек грамотно говорит. А если это что-то другое, чего я, например, не знаю, я бы ребят наших призвал – и считаю, что самое главное – учиться, хорошими специалистами становиться и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения», – цитирует Садовничего агентство.

Садовничий не стал комментировать арест студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова и серию пикетов, которые провели другие студенты вуза в его поддержку, объяснив это незнанием ситуации. По его словам, право выразить свою точку зрения гарантирует Конституция, но «здесь нужно более детальное изучение».

Студента ВШЭ Жукова, который был видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Дмитрия Гудкова, арестовали в начале августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до конца сентября.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара, которую окружной избирком допустил до участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября, просила суд не заключать под стражу Жукова. Вчера, 5 августа, у здания столичного главка МВД на Петровке, 38, и у главного здания вуза на Мясницкой улице студенты ВШЭ вышли на одиночные пикеты в поддержку Жукова. Нескольких человек задержала полиция. Руководство ВШЭ пообещало всем студентам юридическую поддержку, сообщила Касамара на странице Facebook.