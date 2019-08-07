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РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Производство технических решений и аппаратуры для исполнения закона Яровой возьмут на себя несколько компаний: «Норси-транс», «Специальные технологии» и фирмы, входящие в связанную с Алишером Усмановым группу «Цитадель», пишет РБК со ссылкой на документ Минкомсвязи. Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

В 2016–2018 гг. группа компаний «Цитадель», которая входит в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова – партнера Усманова, приобрела сразу нескольких производителей прослушки: «МФИ софт», «Малвин системс», «Техаргос» и «Сигнатек». Также к «Цитадели» был присоединен производитель «Основа лаб», которым владел Черепенников.

В Москве и Нижнем Новгороде зарегистрированы два юрлица «МФИ софт». За прошлый год они увеличили выручку почти в три раза – с 3,5 млрд до 10,3 млрд руб., говорится в их финансовой отчетности по РСБУ. Чистая прибыль этих компаний выросла суммарно почти на 300%, превысив 2 млрд руб., «Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о росте в 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб. «Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл.

«Норси-транс» также официально не раскрывает свои финансовые показатели, однако гендиректор и акционер этой компании Сергей Овчинников рассказал изданию, что в 2018 г. выручка выросла на 50% к 2017 г. и составила 2,7 млрд руб. Единственным производителем прослушки, у которого снизились финансовые показатели, стала компания «Специальные технологии». У нее выручка упала на 11% до 1,8 млрд руб.

Два закона, вошедшие в пакет законов Яровой, были приняты в 2016 г. Они имели антитеррористическую направленность и обязали операторов хранить и предоставлять по требованию ФСБ доступ к информации о звонках, интернет-трафику и другим данным абонентов связи и пользователей интернета.