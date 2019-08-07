В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика

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ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит

У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более половины респондентов (51%) сказали, что у них или проживающих с ними родственников есть обязательства перед банками. Не имеют кредитов 48% опрошенных, 1% затруднился ответить.

При этом большинство россиян, согласно опросу, не планируют в ближайшее время брать кредиты (так ответили 84% опрошенных). Обратится в банк за ипотекой хотят 5% респондентов, взять кредит на ремонт жилья — 4%, на покупку автомобиля — 3%.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике России из-за закредитованности населения «в любом случае взорвется» в 2021 г. Он отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

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