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Студенты РГГУ потребовали от ректора прекратить угрозы отчислением из-за митингов

Около ста студентов, аспирантов, выпускников и преподавателей Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написали открытое письмо ректору вуза Александру Безбородову с требованиями воздержаться от «угроз в адрес учащихся». Письмо опубликовано на студенческом сайте Doxa.

Накануне 3 августа, перед не согласованной с мэрией Москвы акцией протеста Безбородов заявил, что РГГУ будет принимать меры в отношении студентов и сотрудников вуза, принимающих участие в незаконных акциях. «Если было допущено грубейшее нарушение, то подход руководства будет жестким и вплоть до отчисления», – отмечал он. Авторы письма считают, что университет не имеет права применять меры дисциплинарной ответственности к учащимся, которым вменяется административное или уголовное правонарушение из-за участия в публичном мероприятии за стенами РГГУ. Подписавшиеся под письмом рекомендуют ректору сосредоточить внимание на целях деятельности вуза, утвержденных уставом, «а не на изыскании способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность». По их мнению, идея такого наказания противоречит «основам университета как особого социального института».

Магистрант РГГУ Наталья Гришковец, поставившая подпись под документом, заявила «Открытым медиа», что с момента ее поступления в РГГУ в 2013 г. студенты никогда не сталкивались с подобными «репрессиями» со стороны университета. По ее словам, студенты опасаются «усиления государства в университете». Гришковец считает, что в случае уплаты студентом штрафа за участие в несогласованном митинге университет не имеет права привлекать его к ответственности. «Это нарушает принцип права, согласно которому никто не должен быть наказан за один проступок дважды», – пояснила она.

3 августа в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митингующие выходили на протесты по всему Бульварному кольцу, наиболее напряженная ситуация была на Пушкинской и Трубной площадях. По данным «ОВД-инфо», всего во время акции протеста были задержаны 828 человек. МВД сообщало о 600 задержанных.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж