Посольство США подтвердило отставку Хантсмана
Посольство США в России подтвердило отставку посла Джона Хантсмана, он сложит свои полномочия в октябре, передает ТАСС со ссылкой на американскую дипмиссию. В копии заявления об отставке, которое дипломат отправил американскому президенту Дональду Трампу, Хантсман обратил внимание на необходимость продолжения диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом и на общие интересы двух стран, но не исключил необходимости привлекать страну к ответственности в случае угроз США и их союзникам. Кто станет его преемником на посту посла в России, не называется.
Об отставке Хантсмана ранее написала американская газета The Salt Lake Tribune и сообщил телеканал CNN. По данным газеты, Хантсман может вернуться в политику в США – принять участие в предстоящих выборах губернатора штата Юта. По информации телеканала, Трамп уже обсудил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назначение нового посла.
Хантсман вступил в должность посла США в России в октябре 2017 г., до этого в течение трех лет он возглавлял дипломатическую миссию в Китае, в 2005–2009 гг. был губернатором штата Юта, а в 1992–1993 гг. – послом США в Сингапуре.