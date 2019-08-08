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Следователи пришли с обыском в офис ФБК

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил Telegram-канал «Апология протеста» и подтвердил соратник политика Леонид Волков. «В офис ФБК пришла толпа народу в масках», — написал он в Twitter.

Ранее обыски проводились дома у трех юристов ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, а также у видеомонтажера Виталия Колесникова. Сообщалось, что следственные действия связаны с делом об отмывании денег фондом Навального.

В субботу, 3 августа, Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.