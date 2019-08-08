Следователи пришли с обыском в офис ФБК

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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил Telegram-канал «Апология протеста» и подтвердил соратник политика Леонид Волков. «В офис ФБК пришла толпа народу в масках», — написал он в Twitter.
Ранее обыски проводились дома у трех юристов ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, а также у видеомонтажера Виталия Колесникова. Сообщалось, что следственные действия связаны с делом об отмывании денег фондом Навального.
В субботу, 3 августа, Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.
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АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует реконструировать площадь Шарля де Голля у принадлежащей ей гостиницы «Космос», напротив ВДНХ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Под развитие могут пойти часть территории гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и расположенный рядом старый офисный центр, пишет издание.
Офисным центром владеет входящий в «Ростех» холдинг «Швабе». Там «Коммерсанту» заявили, что не планируют редевелопмента здания. АФК «Система» на запрос ответила, что не имеет отношения к офисному центру, не став комментировать реконструкцию остальной площади.
По словам одного из собеседников издания, «Система» планирует построить на площади многофункциональный комплекс с торговой и офисной составляющими и общественным пространством. Возможно и строительство жилья. Сама гостиница под редевелопмент не пойдет, уверен источник. Она хоть и выглядит устаревшей, но приносит стабильный доход, в основном за счет китайских туристов, пишет «Коммерсантъ».
Для того чтобы получить разрешение на реконструкцию площади у гостиницы «Космос», «Системе» нужно будет пройти градостроительно-земельную комиссию. Поэтому компании придется потрудиться над проектом реконструкции, поскольку город вряд ли согласует посредственную застройку, отметило издание.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Apple, обвинив ее в нарушении закона о защите конкуренции и злоупотреблении положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского», отмечается в сообщении. Компания пожаловалась в ФАС на то, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, из-за чего она лишилась существенной части функционала. При этом в это же время Apple вывела на рынок собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.
Изучив все материалы, ФАС пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, говорится в сообщении службы. Ведомство отмечает, что помимо «Лаборатории Касперского» еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру столкнулись с ограничениями со стороны Apple после запуска Screen Time. ФАС приводит ссылку на статью The Verge, в которой об этом говорится.
Дело возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции, уточнила ФАС. Его рассмотрение назначено на 13 сентября.
Apple в апреле сообщила, что удалила из App Store несколько приложений с функцией родительского контроля из-за того, что они использовали технологию Mobile Device Management (MDM). Она предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете, писала компания. По мнению Apple, МДМ имеет право на существование, но только когда это не касается частных потребителей.
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АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с финансовым партнером купила доли в «Курганском обществе медицинских препаратов и изделий "Синтез"» и «Биокоме» у совладельца ритейлера «Магнит» Marathon Group. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба АФК «Система». Назвать имя финансового партнера представитель компании отказался.
Покупка осуществлялась через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited, отмечается в сообщении. Сначала она купила долю в уставном капитале «Синтеза» в размере 46,5% за 8,2 млрд руб. На следующем этапе интеграции «Синтез» приобрел долю в «Биокоме» в размере 75,1% за 3,6 млрд руб. Покупка акций «Биокома» профинансирована за счет собственных и кредитных средств «Синтеза».
По условиям сделки, АФК «Система» в течение трех лет с момента ее завершения должна выкупить долю финансового партнера в Sinocom.
Компания Евтушенкова рассчитывает, что «Синтез» и «Биоком» совместно с Alium, создаваемой АФК «Система» на базе предприятия «Оболенское» и «Биннофарма», могут превратиться в крупного игрока, который войдет в тройку российских фармацевтических компаний.
Сейчас «Синтез» входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по объему производства лекарственных препаратов. Его доля составляет около 3%, в сегменте антибиотиков – 23%. Более 30% продукции производится из собственных субстанций. Компания ежегодно выводит на рынок 10–15 новых лекарственных препаратов. Выручка компании в 2018 г. составила 8,5 млрд руб.
«Биоком» специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов, используемых в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании – около 40 наименований лекарственных средств.
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Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов. Сумма контракта не разглашается, по данным The Hollywood Reporter, она составляет $200 млн.
По условиям соглашения, Бениофф и Уайс будут создавать для Netflix новые кино- и телевизионные проекты. В своем заявлении они поблагодарили HBO, с которым работали более 10 лет, за возможность всегда чувствовать себя как дома и отметили, что гордятся приглашением сотрудничать с Netflix.
Как сообщает The Hollywood Reporter, создатели «Игры престолов» также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix все же сделали выбор в пользу этой компании.
Сериал «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, стал одним их самых популярных в истории, он получил рекордные 47 наград «Эмми». Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 г. Финальный сезон вышел на экраны в апреле 2019 г. Средняя стоимость производства серии первого сезона составила $5 млн, к шестому сезону она выросла до $10 млн. Авторы сериала Бениофф и Уайсс за годы работы над проектом стали мультимиллионерами.
Вспомнить все: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»
HBO
СЕЗОН 1, эпизод 9, «Бейелор» Эту серию до сих пор называют главным WTF-эпизодом двадцатилетия. Нед Старк, который казался главным героем и которого играет главная на тот момент звезда сериала Шон Бин, лишается головы. Зрители в шоке
1/7
HBO
СЕЗОН 2, эпизод 9, «Черноводная» Первый в «Игре престолов» эпизод, в котором показаны батальные возможности сериала. Размах не уступает большому кино
2/7
HBO
СЕЗОН 3, эпизод 9, «Рейны из Кастамере» Шок номер два – «Красная свадьба», на которой зверски вырезают героев, к которым зрители успели привязаться и стали считать главными. Дом Старков, кажется, уничтожен. А вот и нет
3/7
HBO
СЕЗОН 4, эпизод 8, «Гора и Змей» «Игра престолов» берет новую вершину жестокости. Поединок красавца, плейбоя и искусного бойца Оберина Мартелла с гигантом Григором Клиганом заканчивается тем, что Гора раздавливает голову Змея, как арбуз
4/7
HBO
СЕЗОН 5, эпизод 8, «Суровый дом» Первое большое столкновение людей с армией мертвецов, которая увеличивается по ходу сражения, потому что Король ночи воскрешает только что убитых противников
5/7
HBO
СЕЗОН 6, эпизод 9, «Битва бастардов» Эффектных битв тут даже две: эпизод начинается со сражения за Миэрин, в котором драконы Дейенерис жгут флот работорговцев, но это только разогрев. Битва бастардов – армий Джона Сноу и Рамси Болтона – выдающаяся батальная сцена, достойная места в истории кино. Но и это еще не все: улыбка Сансы Старк, когда собаки жрут живьем Рамси, тоже дорогого стоит
6/7
HBO
СЕЗОН 7, эпизод 4, «Трофеи войны» Еще одна батальная сцена с драконами Дейенерис, которые на этот раз сжигают войско Ланнистеров. Но ничего круче «Битвы бастардов», похоже, снять уже невозможно
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К нескольким сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста». По его данным, обыски прошли у юристов Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. Об обысках у себя также сообщил видеомонтажер ФБК Виталий Колесников.
По данным «Апологии протеста», следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК. Замятин в Twitter написал, что следователи к нему пришли около семи часов утра.
Информацию об обысках подтвердил и начальник штаба Навального Леонид Волков. «Ждем подтверждения информации от адвокатов, но 99% что эти утренние обыски связаны с тем, что вчера [председатель Следственного комитета Александр] Бастрыкин передал "дело ФБК" (об "отмывании") в главное следственное управление СК», – написал Волков в Twitter.
В субботу, 3 августа, Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.
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На российском fashion-рынке сменился многолетний лидер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства Infoline. По его оценкам, занимавшая ранее первую строчку группа «Спортмастер» в январе – июне текущего года получила 51,5 млрд руб. выручки, уступив по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб. Онлайн-магазин впервые стал лидером сегмента ритейла, отмечает издание.
Оборот Wildberries, владелицей которого является Татьяна Бакальчук, за полгода увеличился на 79%, свидетельствуют данные Infoline. На одежду, обувь и аксессуары пришлось около 73% продаж, или 62,4 млрд руб., сообщил «Коммерсанту» директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.
В феврале журнал Forbes сообщил, что стоимость Wildberries выросла за последний год до $1,2 млрд. Это позволяет оценить состояние Бакальчук более чем в $1 млрд, писало издание. Таким образом, владелица Wildberries стала второй россиянкой, которую Forbes назвал долларовым миллиардером, после супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.
«Спортмастер», который основали в 1992 г. братья Николай и Владимир Фартушняки и Дмитрий Дойхен, управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе. Владельцы группы также развивают магазины O'stin и FunDay. «Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков. По собственным данным, группа управляет более 500 магазинами в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае.
Аналитики Infoline полагают, что по итогам года соотношение сил между «Спортмастером» и Wildberries сохранится. Агентство также ожидает, что шведская H&M (включает Monki, Cos и др.) в этом году обгонит по выручке Gloria Jeans (также управляет Gee Jay) и займет третье место.
Какая одежда будет модной следующей осенью и зимой
Thomas SAMSON / AFP
Главные показы pret-a-porter сезона осень/зима 2019/2020 проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже в феврале и марте 2019 г. На фото: модель на показе Saint Laurent в Париже
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Philippe LOPEZ / AFP
Эди Слиман показал свою вторую женскую коллекцию для Celine
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Philippe LOPEZ / AFP
В историческом доме моды Lanvin за последние несколько лет сменилось несколько креативных директоров. В этом сезоне свое видение марки представил новый главный дизайнер Бруно Сиалелли
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Alessandro Garofalo / Reuters
Модель на показе Armani в Милане
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FRANCOIS GUILLOT / AFP
Главный дизайнер Christian Dior Мария Грация Кьюри продолжает использовать феминистскую повестку
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Kamil Zihnioglu / AP
Показ Louis Vuitton
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Antonio Calanni / AP
Dolce & Gabbana в прошлом году оказалась в центре скандала из-за высказываний Стефано Габбаны и рекламного видео, которые вызвали волну негодования в Китае: пользователей оскорбило стереотипное изображение китайцев. Но на показе новой коллекции в Милане о скандале ничего не напоминало
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Antonio Calanni / AP
Показ Fendi прошел через несколько дней после смерти Карла Лагерфельда, который с середины 1960-х и до последних дней был главным дизайнером марки
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Antonio Calanni / AP
Чтобы почтить память великого модельера, в конце шоу показали видео с дизайнером и подарили гостям копии его эскизов
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Zuma / TASS
Показ коллекции Stella McCartney
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Christophe ARCHAMBAULT / AFP
Модель на показе Hermes
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Jacopo Raule / Getty Images
Модель на шоу Salvatore Ferragamo
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Luca Bruno / AP
Модели на показе Versace в Милане
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Andreas SOLARO / AFP
Moncler последние два года вместо традиционных показов на подиуме устраивает представления. В этот раз демонстрация модных пуховиков больше походила на выставку
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Pietro D'aprano / Getty Images
Самыми яркими аксессуарами в этом сезоне оказались обувь и сумки на шоу Prada
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Yanshan Zhang / Getty Images
Модель на показе Max Mara в Милане
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Alessandro Garofalo / Reuters
Главный дебют недели моды в Милане – показ нового креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли
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Thibault Camus / AP
Модели на показе Dries Van Noten в Париже
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John Phillips / BFC / Getty Images
Топ-модель Наталья Водянова в последние годы редко выходит на подиум. Одно из исключений – для Burberry
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Vianney Le Caer / Invision / AP
Модели на показе Erdem в Лондоне
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Henry Nicholls / Reuters
Шоу Victoria Beckham – одно из самых важных на неделе моды в Лондоне
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Julio Cortez / AP
Коллекция Tom Ford состояла из прежних хитов Тома Форда, созданных им на протяжении карьеры в Gucci, Yves Saint Laurent и в собственной марке
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Оператор каршеринга «Делимобиль» планирует привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Партнером и финансовым советником «Делимобиля» станет инвестбанк Rothschild & Co, говорится в презентации для инвесторов, которая есть у газеты.
Чтобы ускорить развитие «Делимобиля», его акционеры рассматривают продажу части акций новому инвестору, который получит неконтролирующую долю в бизнесе, указывается в документе. Два источника газеты отметили, что претендентом на покупку доли в «Делимобиле» была Mail.ru Group, но интернет-холдинг в результате решил инвестировать в YouDrive. В Mail.ru Group отказались от комментариев.
Большинство собеседников издания усомнились в реалистичности оценки бизнеса «Делимобиля» в $300 млн. По их мнению, реальная стоимость компании не может превышать $100 млн. Один из источников добавил, что в $300 млн можно оценить практически весь российский рынок каршеринга.
«Делимобиль» – один из крупнейших сервисов каршеринга, он работает в 11 городах России. Вместе с более премиальным сервисом каршеринга Anytime «Делимобиль» входит в холдинг Mikro Kapital Group. В «Делимобиле» отказались комментировать газете оценку компании в $300 млн, отметив лишь, что инвестпрограмма Mikro Kapital Group от весны 2018 г. предусматривает €250 млн инвестиций в весь каршеринговый бизнес холдинга, в том числе зарубежные проекты, до марта 2020 г. Ранее президент и основатель Mikro Kapital Group Винченцо Трани заявил «Интерфаксу», что «Делимобиль» намерен выйти на IPO на Московской бирже к концу 2020 г.
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Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg. Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Иск носит групповой характер, к нему могут присоединиться все, у кого есть устройства с Siri с 2011 г. Истцы потребовали от Apple компенсации, а также удаления всех записей, которые содержат команды пользователей голосовому помощнику. Размер компенсации пока не уточняется. Рассмотрением жалобы займется суд округа Северная Калифорния.
Это первый иск подобного рода в США, отмечает агентство.
В начале августа Apple приостановила программу контроля качества своего голосового помощника, в рамках которой разрешала подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri. Компания пояснила, что готовит обновленное программное обеспечение для развития этой технологии. Обновление даст пользователям право отказаться от участия в такой программе. В этом случае их сообщения не будут прослушиваться подрядчиками Apple.
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Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в Нью-Йорке, ее запись опубликована на YouTube-канале компании. Разработчики обещают, что для полной зарядки новым устройствам потребуется лишь полчаса.
Galaxy Note 10 оснащен экраном с диагональю 6,3 дюйма, а модель 10+ (6,8 дюйма) – самой большой в семействе смартфонов. В России Note 10 будет стоить от 76 990 руб., Note 10+ от 89 990 руб. Компания уже принимает предзаказы на смартфоны, отгрузку устройств начнут 23 августа.
Обе модели оснащены основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, но у Galaxy Note 10+ есть также 3D-камера. Оперативная память Note+ составит 12 Гб, у Note 10 – 8 Гб. Оба аппарата наделены по 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого ранее пытались задержать киргизские силовики, записал видеообращение, оно опубликовано на сайте телеканала «Апрель». Атамбаев обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом не применять силу против народа.
Атамбаев подчеркнул, что в ходе спецоперации по его «захвату» пострадали мирные граждане. Вину за это бывший президент республики возложил на спецназ, прибывший к его резиденции в селе Кой-Таш. «Я призываю силовиков не идти против своего народа», – заявил Атамбаев. Он подчеркнул, что силовые действия против мирных граждан «очень плохо кончатся» для сотрудников силовых ведомств.
Спецназ Киргизии ранее попытался задержать бывшего главу государства. Попытка провалилась. Во время штурма резиденции Атамбаева и после него погиб один боец спецназа, более 40 человек получили ранения. Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где утром 8 августа планирует провести заседание Совета безопасности.
Власти Киргизии обвиняют Атамбаева в совершении ряда преступлений, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента с 2011 по 2017 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии считает, что Атамбаев мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, а также освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. В июле Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Это позволило завести против него уголовное дело. Сам Атамбаев отрицает причастность к преступлениям.
Попытка штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева. Фотографии
Кадр из видео / youtube
В селе Кой-Таш прошла спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого действующее руководство страны обвиняет в коррупции и других преступлениях
1/16
Кадр из видео / youtube
Спецназ ворвался в дом Атамбаева, где с конца июня работал штаб его сторонников. В результате около 10 человек получили ранения, в том числе журналисты
2/16
Кадр из видео / youtube
Сторонники экс-президента построили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей
3/16
Кадр из видео / youtube
«РИА Новости» сообщило о задержании Атамбаева. Однако позже адвокат бывшего президента сообщил «Интерфаксу», что Атамбаев находится в безопасном месте
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Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. В автобусе находились около 40 человек. «РИА Новости» уточняет, что авария произошла на трассе А-146 у поселка Верхнебаканский: автобус сорвался в кювет после столкновения с легковым автомобилем.
ТАСС сообщает о троих погибших, среди которых двое детей. «РИА Новости» – о 32 пострадавших. Судьба остальных пассажиров, а также их общее число пока неизвестны. По данным «Интерфакса», часть людей заблокированы в искореженном автобусе. К месту аварии направлены более 20 бригад скорой помощи, передает агентство.
По предварительной информации, автобус принадлежит санаторию «Эллада».
В сообщении на сайте министерства здравоохранения Краснодарского края говорится, что на место трагедии выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. «На месте работают более 10 бригад скорой медпомощи», – уточнили в ведомстве.