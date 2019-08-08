В штабе Атамбаева заявили о новом столкновении с силовиками

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Сбербанк раскрыл актуальную абонентскую базу своего мобильного оператора

В июле 2019 г. активная абонентская база виртуального мобильного оператора Сбербанка – работает под брендом «Сбермобайл» – составила примерно 400 000 человек, сообщило РБК со ссылкой на первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.

Накануне заявления Хасиса стало известно число активных пользователей «Сбермобайла» из презентации Сбербанка для инвесторов на апрель 2019 г. В ней говорилось о 85 900 активных пользователей, то же число было указано в презентации за март. Однако представитель Сбербанка уверял, что эти данные актуальны на декабрь 2018 г., а более актуальные сведения не раскрывал. С сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. подключение абонентов было ограничено несколькими точками продаж и пилотным проектом, а полноценный запуск оператора состоялся в сентябре 2018 г., аргументировал тогда представитель госбанка.

«Сбермобайл» работает на сетях Tele2. Он начинал работу в Санкт-Петербурге в августе 2017 г. В январе 2018 г. оператор начал выдавать свои сим-карты в Москве. Выручка оператора за 2018 г. составила 362,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток оператора за период достиг 247,9 млн руб.

«Подключиться к «Сбермобайл» можно уже в 45 регионах страны, продолжается активная региональная экспансия», – приводит РБК слова Хасиса.

К концу 2018 г. услугами всех виртуальных операторов пользовались 7 млн россиян, подсчитывал ранее гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, самая внушительная база (около 4,5 млн абонентов) у работающего на сетях «Мегафона» оператора Yota. База операторов, работающих на сетях Tele2, составляет 2 млн человек, из которых 1,3 млн абонентов приходится на проект «Ростелекома». Виртуальный оператор МГТС, использующий сети МТС, насчитывает 563 000 абонентов.