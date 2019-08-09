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Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках предъявили обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля – Айдару Губайдулину 1993 г. рождения, говорится в сообщении ведомства. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и пр.). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемого Максим Пашков заявил ТАСС, что Губайдулин не признает вину. По его словам, дата и время избрания меры пресечения обвиняемому еще не назначены.

СКР сообщил также о задержании еще одного подозреваемого по делу – Данилы Беглеца 1992 г. рождения. «Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в СКР для проведения следственных действий», – отмечается в сообщении. В отношении задержанных ведомство будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

По данным СКР, сейчас фигурантами дела о массовых беспорядках в Москве являются 12 человек, девять из них арестованы. Речь идет о Евгении Коваленко, Иване Подкопаеве, Алексее Миняйло, Данииле Кононе, Сергее Абаничеве, Кирилле Жукове, Владиславе Барабанове, Егоре Жукове и Самариддине Раджабове. В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте добровольно сдавшегося полиции Сергея Фомина.