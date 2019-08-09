Политика

Новости

Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста

Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста. Об этом сообщил в Facebook глава его предвыборного штаба Борис Золотаревский. Жданов отбывал административный арест на 15 суток за организацию несогласованного мероприятия.

Среди всех задержанных на несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля Жданов получил самый большой срок ареста – 15 суток. Его задержали еще до начала митинга как одного из организаторов, ночью накануне акции его квартиру обыскали, а затем политика допросили.

Жданов пытался стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, но, как и многие другие оппозиционеры, получил отказ в регистрации. В знак протеста Жданов со 2 августа объявил голодовку. Другой незарегистрированный кандидат в Мосгордуму – Любовь Соболь голодает в знак протеста с 13 июля.

Жданов не единственный оппозиционер, получивший новый срок ареста в тот день, когда его должны были освободить. Илья Яшин должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – также на 10 суток.