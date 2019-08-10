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Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12

По уточненным данным, 12 жителей деревни Каменка обратились за медицинской помощью после взрывов боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Четыре человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальным оказана помощь в приемном покое. Детей среди пострадавших нет.

Власти рекомендовали местным жителям воздержаться от прогулок в лесах рядом с Ачинском, пока саперы не проверят местность.

На территории воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края 5 августа произошел пожар, повлекший взрывы снарядов. Огонь удалось потушить только спустя сутки. В результате случившегося один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации, из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 000 человек. После того как пожар был потушен, люди стали возвращаться в свои жилища. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери домов.

В пятницу 9 августа под Ачинском произошел новый взрыв после того, как в стеллаж с боеприпасами попала молния.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском