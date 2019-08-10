В студию «Навальный Live» пришел ОМОН
В Москве в студию Youtube-канала «Навальный Live» пришли сотрудники ОМОНа. Находящихся в студии соратников оппозиционера Алексея Навального задержали, сообщается в Twitter канала. Всего в помещении находились 10 сотрудников канала и волонтеров. «Напоминаем, что сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, с которого мы должны были вести трансляцию, согласован с властями города», – говорится в Twitter.
Ранее полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В момент задержания Соболь находилась в центре сбора подписей за независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она планировала приехать на согласованный с мэрией митинг на проспект Академика Сахарова. Акция протеста началась в 14.00 мск. Она может стать одним из самых массовых за последнее время, согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.