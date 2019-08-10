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Oxxxymiron пришел на митинг в футболке с фотографией студента Егора Жукова

Рэпер Oxxxymiron пришел на согласованную с московскими властями акцию протеста на проспект Академика Сахарова в футболке с фотографией Егора Жукова, передает телеканал «Дождь». На футболке также имеется надпись на английском и русском языках: «Свободу Егору Жукову!».

«У всех есть точка кипения – у каждого своя», – сказал музыкант на митинге.

Егор Жуков – студент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова, ранее писала «Медиазона». Жуков является фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Пресненский суд Москвы арестовал его на два месяца 2 августа. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее говорил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, представляющий интересы студента. Жуков вину не признал. Помимо него на данный момент фигурантами дела являются 12 человек.

Ранее Жуков пытался выдвинуться кандидатом в депутаты Мосгордумы.