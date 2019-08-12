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Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Ведомости
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Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав. «Один пострадавший переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое – в военный госпиталь», – уточнили в ведомстве. Три человека находятся на лечении в стационаре, отметили в ведомстве. «После повторной серии взрывов за помощью обратились 18 человек», – сообщил Минздрав. Из них 11 человек после получения медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, госпитализированы были семеро.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.

Власти региона рекомендовали местным жителям не ходить в леса рядом с Ачинском до тех пор, пока саперы не проверят местность.

На территории воинской части, расположенной в пос. Каменка в Ачинском районе, 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов. Пожарные смогли потушить огонь только спустя сутки. Все это время на территории части взрывались боевые снаряды. В результате ЧП погиб один человек. Ранее в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 20 км от места ЧП из населенных пунктов были эвакуированы 16 000 человек.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Экономика
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Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

Ведомости
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Торговая война США и Китая может негативно отразиться на росте экономики США и стать причиной ее рецессии, передает Reuters со ссылкой на разосланное клиентам заявление Goldman Sachs с экспертной оценкой.

Аналитики банковской группы пришли к выводу, что США и Китай скорее всего не успеют заключить торговое соглашение до американских выборов в 2020 г. из-за риска введения новых пошлин Вашингтоном и ответных мер Пекина. Goldman Sachs понизил на 0,2% прогноз по экономическому росту в США в четвертом квартале 2019 г., до 1,8%. «Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают», — говорится в заявлении Goldman Sachs. В заявлении отмечается, что сложившаяся ситуация вызывает неуверенность инвесторов и может привести к тому, что американские компании начнут сокращать расходы и инвестиции.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором призвал Китай и США заключить торговое соглашение во избежание негативного влияния конфликта на мировую систему торговли.

Президент США Дональд Трамп 1 августа анонсировал введение в отношении китайских товаров новые пошлины в размере 10%. Речь идет о поставляемых из Китая в США товарах стоимостью $300 млрд в год. Новые пошлины начнут действовать с 1 сентября. Ранее, в мае Вашингтон повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за медленного продвижения торговых переговоров с Пекином. Позже Трамп поручил администрации ввести 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, Вашингтон обложил пошлинами практически весь импорт из Китая.

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Etalon Group выкупит 49% «Лидер-инвеста» у АФК «Система»

Ведомости
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Etalon Group подписала обязывающее соглашение о покупке 49% уставного капитала «Лидер-инвеста». Продавцом выступает АФК «Система». Сумма сделки составит 14,6 млрд руб., говорится в материалах «Лидер-инвеста».

Стороны планируют закрыть сделку в августе этого года. После завершения сделки Etalon Group, которая купила 51% акций «Лидер-инвеста» в феврале этого года за 15,2 млрд руб., консолидирует 100% компании.

Ранее, 30 июля, совет директоров Etalon Group одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера. Ранее представитель АФК заявлял «Ведомостям», что в случае успешного завершения переговоров с Etalon Group большая часть вырученных средств будет направлена на погашение долга «Системы». На май 2019 г. чистые финансовые обязательства корпорации оценивались в 224,3 млрд руб. В 2019 г. «Система» должна погасить 29,5 млрд руб., в 2020 г. – 42,3 млрд руб.

«Эталон» – один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в России. Группа была основана бизнесменом Вячеславом Заренковым. Крупнейший акционер девелопера – АФК «Система». По 5,7% акций принадлежат семье основателя девелопера Вячеслава Заренкова и фонду Baring Vostok Capital Partners, более 60% акций находятся в свободном обращении на Лондонской бирже. В 2018 г. с учетом показателей «Лидер-инвеста» группа стала вторым российским девелопером по продажам жилья, уступив первенство группе компаний ПИК, свидетельствуют данные Knight Frank. В 2018 г. «Эталон» ввел в эксплуатацию 348 700 кв. м.

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Политика
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Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Ведомости
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Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».

Филина рассказала изданию, что вместе с Азаром и Моревым она пытается согласовать шествие по столичным бульварам. Предполагаемое число участников митинга – 30 000 человек, добавила она. Филина считает, что отказ признать результаты выборов должен стать одним из основных требований помимо «люстрации избиркомов на всех уровнях, изменения избирательного законодательства и назначения новых выборов». В свою очередь Морев отметил, что пока мэрия не согласовала заявку на шествие. «Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки», – добавил он.

В департаменте региональной безопасности мэрии заявку на проведение нового митинга не стали комментировать. «Несогласие отдельных лиц с отказом в их регистрации избирательной комиссией не является законным основанием для признания результатов выборов недействительными», – заявил «Коммерсанту» член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Как отмечает газета, 17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный с московскими властями митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет поддерживать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции.

Предыдущая согласованная с мэрией акция протеста состоялась 10 августа на проспекте Сахарова. Она проводилась в поддержку оппозиционеров, получивших отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. После окончания акции протеста часть митингующих, несмотря на призывы полиции разойтись, осталась в центре Москвы. По данным МВД, митинг посетило около 20 000 человек. К окончанию акции протеста «Белый счетчик» сообщил о том, что число участников акции составило 49 900 человек. Позже проект уточнил данные по числу участников, отметив, что на митинг могло прийти около 60 000 человек. После акции на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания. По информации «ОВД-инфо», всего было задержано 256 человек. Официально МВД сообщало о 136 задержанных.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Технологии
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Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G

Ведомости
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Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

При создании сетей 5G на частотах 4,4–4,99 ГГц должно использоваться отечественное оборудование, отмечается в проекте. Минкомсвязи считает, что в ближайшие пять лет вряд ли появятся иностранные аналоги. Спрос на такую технику будет невысоким, так как эти частоты для внедрения 5G рассматриваются еще только в Китае и Японии.

Однако из-за того что рынок ориентирован на частоты 3,4–3,8 ГГц, выбор диапазона 4,4–4,99 ГГц может создать риски «отставания от прогресса», уточнили в Минкомсвязи. Представитель ведомства заявил газете, что работа с российскими производителями телекоммуникационного оборудования уже ведется. В ноябре Минкомсвязи отчитается о степени их готовности, добавил он. Представитель Минпромторга заявил, что сейчас создается консорциум, в который будут включены предприятия, занимающиеся разработкой софта, оборудования и электронной компонентной базы. Консорциуму предстоит разработать линейку оборудования для сетей 5G, пояснил он. Производством инфраструктурного оборудования для сетей 5G займется «Ростех», пишет газета.

Предложение Минкомсвязи раскритиковали мобильные операторы. По их мнению, выбор частот 4,4–4,99 ГГц станет причиной задержки и удорожания строительства, считают в «Ростелекоме». «Мегафон», «Вымпелком» и МТС считают единственным экономически выгодным диапазоном для создания 5G частоты 3,4–3,8 ГГц. На рынке нет оборудования для частот 4,4–4,9 ГГц, так как в мире эти частоты для запуска сетей 5G не используются, сетевое и терминальное оборудование для него будет заведомо дорогое, отметил представитель Tele2.

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Политика
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«Росатом» предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты

Ведомости
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«Росатом» направил в администрацию президента России предложение о награждении государственными наградами пяти своих сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, сообщил директор Российского федерального ядерного центра (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», входит в «Росатом») Валентин Костюков в интервью телеканалу города Сарова, где расположено предприятие.

В конце видеозаписи были также опубликованы имена погибших, все они сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. РБК со ссылкой на пресс-службу «Росатома» уточняет их должности и обязанности: Вьюшин разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение, Коротаев – ведущий инженер-электроник отдела, Липшев – начальник научно-испытательной группы, Пичугин – инженер по испытаниям 1-й категории, Яновский – заместитель начальника научно-испытательного отделения.

«Росатом» 10 августа сообщил, что пять его сотрудников погибли из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Взрыв произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке.

По данным Министерства обороны, на полигоне проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, испытывали двигатель корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

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Бизнес
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Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомости
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Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС посоветовали вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить просьбы президента Сбербанка Германа Грефа о льготах для Антипинского НПЗ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада Минэнерго в правительство. О письме Грефа президенту Владимиру Путину с просьбой помочь находящемуся на грани банкротства НПЗ стало известно в конце июля. Путин поручил Козаку оценить целесообразность такого шага.

Чиновник и два человека, близких к акционерам предприятия, рассказывали «Ведомостям», что Греф просил увеличить Антипинскому НПЗ региональную надбавку к обратному акцизу на нефть с 10 до 50%. По данным «Коммерсанта», Минфин и Минэнерго сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам федерального бюджета в 24 млрд руб. в год. Ведомства напомнили, что в конце июля правительство уже помогало финансово НПЗ – выдало ему льготы на 10 млрд руб. на следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин.

ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу Грефа – изменить условия лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ, пишет «Коммерсантъ». По мнению чиновников, это несет риски нарушения антимонопольного законодательства. По данным «Ведомостей», Греф просил Путина разрешить своп-операции на добытую нефть под национальным парком «Бузулукский бор». Когда Роснедра выдавали лицензии на разработку этих участков, то одним из условий было перерабатывать добытую нефть на Антипинском НПЗ. Сбербанк подсчитал, что такая схема приведет к $100–120 млн убытков в год. Греф предлагал добытую на месторождениях Антипинского НПЗ нефть по своп-контрактам обменивать на нефть с месторождений в Западной Сибири, утверждал собеседник «Ведомостей».

Представители всех ведомств отказались комментировать «Коммерсанту» содержание доклада в правительство.

Антипинский НПЗ через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку. Общая задолженность завода перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорили четыре собеседника «Ведомостей», близких к предприятию. В мае предприятие обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. НПЗ после трехмесячного простоя запустили 18 июля.

Бизнес
Новости

Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Ведомости
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Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая. Об этом сообщает газета China Daily. Отмечается, что компания с 24 июля начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с неправильной картой.

В своем сообщении модный дом заявил, что глубоко сожалеет о случившемся. «Мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет», – заверил Versace.

Несмотря на извинения, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. В воскресенье она расторгла контракт с модным домом, который подписала в июне.

Это не первый случай, когда итальянский бренд по неосторожности вызвал недовольство китайской аудитории. В ноябре прошлого года разгорелся крупный скандал с Dolce & Gabbana. Он начался после того, как в официальных аккаунтах бренда в соцсетях появился видеоролик, на котором китайская модель палочками ест итальянские блюда. Бренд обвинили в сексизме и расизме. В результате компании пришлось отменить большое шоу в Шанхае, поскольку многие модели и знаменитости отказались в нем участвовать. Кроме того, некоторые крупные китайские торговые платформы сняли с продажи товары Dolce & Gabbana. После скандала модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения на китайском языке. Извинилась также модель, снявшаяся в скандальном ролике.

Как бренды оказывались в центре сексистских и расовых скандалов

Экономика
Новости

Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по международным резервам

Ведомости
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Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, куда включаются валюта, золото и специальные права заимствования, пишет Bloomberg. Агентство полагает, что это может произойти уже в ближайшее время и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

За последние четыре года международные резервы России выросли на 45% до $518 млрд в июне. Показатели Саудовской Аравии, наоборот, снижаются – в июне международные резервы этой страны оценивались в $527 млрд. Из-за падения цен на нефть страна вынуждена тратить резервы на социальную сферу, отмечает Bloomberg. Россия же ограничивает расходы бюджета на фоне риска новых санкций.

Согласно прогнозу Bloomberg, международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти, а значит, Эр-Рияд продолжит тратить международные резервы. В результате Саудовская Аравия в скором времени пропустит Россию на четвертое место в рейтинге стран по объему международных резервов. Лидирует в нем с большим отрывом Китай, второе и третье места занимают Япония и Швейцария.

С апреля нефть марки Brent потеряла в цене более 20%, сейчас баррель стоит примерно $57, что гораздо ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для выполнения бюджета. При этом бюджет России планировался, исходя из цены в $40 за баррель, поэтому текущий уровень цен устраивает Москву.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

СКР опроверг изъятие инсулина у обвиняемого в массовых беспорядках режиссера

Ведомости
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Следователи знали о наличии проблем со здоровьем у телережиссера Дмитрия Васильева, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Там отмечается, что допрос Васильева проводился в соответствии с нормами закона. В частности, к нему допустили врачей скорой помощи, когда обвиняемый пожаловался на плохое самочувствие. При этом следователь не принимал решения об изъятии у Васильева препаратов, подчеркнул СКР.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. По словам его адвоката, мужчину сразу же доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом, как утверждает адвокат, инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

В воскресенье суд должен был рассматривать вопрос об аресте режиссера, однако он не смог явиться на заседание. В связи с этим вопрос об аресте был отложен. Вечером обвиняемого выписали, хотя днем адвокат сообщал, что тот находится в тяжелом состоянии. СКР подчеркнул, что наличие диабета у Васильева не является препятствием для привлечения его к уголовной ответственности, так же как и не мешало ему участвовать в акции 27 июля.

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск. В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны, по данным МВД, 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

«Медуза» нашла возможного автора Telegram-канала, выложившего данные протестующих

Ведомости
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В пятницу 9 августа, накануне митинга на проспекте Сахарова, в Telegram-канале «Товарищ майор», у которого почти 30 000 подписчиков, был опубликован документ с личными данным более 3000 человек. В подписи к нему утверждалось, что эти люди – сторонники Алексея Навального. Также говорилось, что штаб Навального сам по ошибке выложил всю базу в свой чат. Через некоторое время файл был удален.

Как выяснила «Медуза», в базу попали участники несогласованных акций 27 июля и 3 августа, люди, которые оставляли свои подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму, а также случайные люди. Команда Навального сообщила изданию, что никогда не вела базу своих сторонников или волонтеров в таком формате. Некоторые опрошенные «Медузой» люди отметили, что в базе содержатся данные, которые они оставляли полицейским при задержании на акциях протеста. В частности, один человек сказал, что в документе указан выдуманный адрес, который он сказал полиции. Другие заметили, что данные совпадают с теми, которые они давали при покупке sim-карты. Например, журналистка Нина Абросимова, которая освещала митинг 27 июля, обнаружила в базе свою мать, на которую зарегистрирован ее номер мобильного.

«Медуза» разыскала человека, который ранее был администратором «Товарища майора». По данным издания, им оказался некий Виталий Тайсаев. В своих социальных сетях он указал, что работает в медиа и Telegram, занимается SMM-маркетингом. Связаться с ним по телефону «Медузе» не удалось, в переписке Тайсаев заявил корреспонденту, что сейчас не имеет отношения к каналу, но «продвигал его в 2017 г. месяца два под запрос».

На вопрос, почему к аккаунту привязан его номер телефона, мужчина ответил, что, возможно, передал заказчику ту sim-карту. Тайсаев сказал, что, по его информации, канал «Товарищ майор» перепродавался два раза, но кто его нынешний владелец, он не знает. Тех, по чьему заказу он администрировал «Товарища майора», Тайсаев тоже назвать не смог, но предположил, что это могут быть люди «из какой-то околокремлевской тусовки».

Позже в беседе с интернет-изданием Baza Тайсаев рассказал, что в 2017 г. к нему обратились с просьбой поразвивать Telegram-канал некие «люди, связанные с правительством, с властью». Назвать имена заказчиков он категорически отказался.

Политика
Новости

Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о массовых беспорядках

Ведомости
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Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках – телережиссера Дмитрия Васильева, который после задержания попал в реанимацию. Трансляцию из зала суда вела «Медиазона».

Об аресте Васильева ходатайствовало следствие, однако на суде следователь попросил отложить заседание из-за отсутствия обвиняемого. Васильев накануне был госпитализирован из-за приступа диабета. Прокурор настаивал на том, что рассмотреть вопрос об аресте можно из без обвиняемого. Защита выступала против заочного ареста. Судья вернула ходатайство следствию, отказавшись рассматривать его без обвиняемого, однако отметила, что оно может быть подано повторно.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. Его доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время мужчине, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны от 1074 до 1373 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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