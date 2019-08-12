Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав. «Один пострадавший переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое – в военный госпиталь», – уточнили в ведомстве. Три человека находятся на лечении в стационаре, отметили в ведомстве. «После повторной серии взрывов за помощью обратились 18 человек», – сообщил Минздрав. Из них 11 человек после получения медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, госпитализированы были семеро.
Ранее сообщалось, что среди пострадавших четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.
Власти региона рекомендовали местным жителям не ходить в леса рядом с Ачинском до тех пор, пока саперы не проверят местность.
На территории воинской части, расположенной в пос. Каменка в Ачинском районе, 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов. Пожарные смогли потушить огонь только спустя сутки. Все это время на территории части взрывались боевые снаряды. В результате ЧП погиб один человек. Ранее в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 20 км от места ЧП из населенных пунктов были эвакуированы 16 000 человек.