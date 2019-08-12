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Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск к взявшим на митинг сына родителям

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова планирует обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, взявших годовалого сына на не согласованную с мэрией акцию протеста 3 августа, передает «Интерфакс».

«При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», – сказала Кузнецова. По ее словам, решение прокуратуры о подаче иска «можно понять»: они должны реагировать на признаки возможной опасности жизни и здоровья ребенка, «злоупотребления родительскими правами в ущерб интересов ребенка».

Участие в не согласованных с властями митингах несет опасность для детей, так как невозможно предсказать развитие событий, отметила омбудсмен. Кузнецова напомнила, что супруги Проказовы настаивают на том, что не принимали участия в митинге и не подвергали своего сына опасности.

Столичная прокуратура 6 августа направила в суд иск о лишении родительских прав супругов Проказовых. По мнению надзорного ведомства, 27 июля они взяли малолетнего ребенка на несогласованный митинг. Во время акции протеста родители передали мальчика, «находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу», что подвергло опасности его жизнь и здоровье.

Семья Проказовых обвинения отрицала. «Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», – говорил в интервью «Радио Свобода» отец мальчика Дмитрий Проказов. По его словам, он на непродолжительное время дал подержать сына родственнику жены Сергею Фомину, позже ставшему фигурантом дела о массовых беспорядках в центре Москвы. 9 августа суд арестовал Фомина на два месяца.