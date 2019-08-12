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Верховный суд не разрешил судам давать произвольную оценку доказательствам

Верховный суд рассмотрел случай кражи средств с банковского счета с использованием персональных данных и постановил, что суды не имеют права давать произвольную оценку доказательствам, пишет РАПСИ. Хотя суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, это не означает, что он может делать это произвольно и в противоречии с законом, указал ВС.

Клиентка «Сбербанка», у которой в 2015 г. со счета украли 500 000 рублей, оспаривала отказ судов в возврате средств. Деньги сначала перечислили другой вкладчице, а затем 413 000 сняли неизвестные лица. Заявительница посчитала, что клиентка банка, которой поступили ее деньги, получила необоснованное обогащение и потребовала, чтобы та вернула ей средства. Другая клиента, в свою очередь, заявляла, что потеряла карту и деньги со счета сняла не она.

Суд первой инстанции решил, что у «Сбербанка» не было законных оснований для отказа в проведении операции, поскольку в системе «Сбербанк Онлаин» были введены правильные идентификатор, логин и пароли. При этом в соответствии с условиями договора банковского счета, клиентом банка считается тот, кто правильно ввел все данные. Суды первой и апелляционной инстанций не дали какой-либо оценки обстоятельствам перечисления средств, возложив на истицу бремя доказывания увеличения стоимости имущества ответчицы и наличия у нее возможности распоряжаться полученными деньгами.

Апелляционная инстанция отказала во взыскании с ответчицы оставшейся на ее счету суммы и решила, что деньги можно взыскать только со «Сбербанка». Но Верховный суд решил иначе, указав, что оставшиеся от полумиллиона 87 000 руб. банку не принадлежат, поскольку находятся на счете клиентки, не утратившей право распоряжаться вкладом.

По делам о взыскании неосновательного обогащения истец должен доказать факт покупки или сбережения имущества ответчиком, а ответчик — что у него есть законные основания для покупки или сбережения этого имущества либо обстоятельства, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату по закону, пояснил ВС.

Верховный суд решил, что нижестоящие суды допустили по делу существенные нарушения норм права, а принятые постановления не отвечают требованиям законности и обоснованности. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.