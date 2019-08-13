Политика

Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева заподозрили в организации массовых беспорядков

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в нескольких особо тяжких преступлениях. Об этом рассказал во время пресс-конференции генпрокурор страны Замир Бейшекеев, передает местное издание «Акиpress».

По его словам, речь идет, в частности, о таких преступлениях, как организация массовых беспорядков, организация убийства, организация захвата заложников, а также организация покушения на убийство и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

На пресс-конференции помимо Бейшекеева выступил председатель киргизской специальной службы – Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев. Он заявил, что Атамбаев планировал госпереворот: «Он хотел, чтобы пролилась кровь. Умысел Атамбаева – государственный переворот» (цитата по Kaktus Media).

Атамбаева задержали 8 августа в его резиденции, которую штурмовали около суток. Пострадало более 50 человек. По данным «24.kg», погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Сам бывший президент заявил, что отстреливался из наградного оружия, но был вынужден сдаться, чтобы не допустить большого количество жертв среди своих сторонников, пришедших к его резиденции.

9 августа Атамбаева арестовали. Как рассказал его адвокат Сергей Слесарев, бывшему президенту были предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 г. Прокуратура Киргизии сообщала, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти.

Атамбаев обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии