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Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс». По этому трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.

Прорыв произошел между хуторами Плавненский и Новотроицкий, а причиной аварии стал износ трубы. Компания ведет восстановительные работы. Ими руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, прибывший на место аварии. Предполагается, что ремонт удастся завершить до 18:00 мск.

Как указывает издание «Кубанские новости», водоснабжение было прервано еще около 20.00 мск 12 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Instagram, что авария серьезная и для восстановления водоснабжения делается все возможное. «С пяти утра на месте прорыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды», — отметил он.

Для жителей городов и населенных пунктов, оставшихся без водоснабжения организован подвоз воды. В Новороссийске для этого задействованы 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15.