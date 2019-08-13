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Подозреваемого по делу о массовых беспорядках режиссера госпитализировали

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля – телережиссер Дмитрий Васильев госпитализирован. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Александр Зинуров.

По его словам, Васильев почувствовал себя плохо, пошел в больницу и после осмотра врачи решили его госпитализировать. Режиссер находится в отделении эндокринологии городской клинической больницы № 20, сообщил Зинуров. Никаких прогнозов медики не делают, подчеркнул адвокат.

Васильев – подозреваемый по делу по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Дело возбудили после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Телережиссера задержали 9 августа. Как рассказывал Зинуров, его сразу же доставили в Следственный комитет (СКР), где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диабет, дважды вызывали скорую помощь, отмечал адвокат. Затем, утверждает защитник, режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав у него инсулин и глюкометр. В середине дня 10 августа режиссера госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию. Суд на следующий день должен был рассматривать вопрос об аресте Васильева, но отложил заседание. В этот же день Васильева выписали, хотя адвокат говорил, что тот находится в тяжелом состоянии.

СКР заявлял, что препараты у Васильева не отбирали. Ведомство также подчеркивало, что диабет не мешал ему участвовать в акции 27 июля и не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности.