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Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» найден живым

Пропавший в Сирии руководитель волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников жив, но вынужден скрываться, сообщается на сайте волонтерского движения.

В материале отмечается, что местные банды, действующие под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» – запрещенная на территории России террористическая организация), объявили награду за жизнь Мельникова. Поэтому он вынужден скрываться. Движению удалось точно удостовериться, что Мельников жив и задание его группы выполнено. Волонтеры движения занимались поиском и вызволением детей, оставшихся на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству.

Движение «Альтернатива» ранее сообщило, что Мельников направился в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа. На следующий день в 09.00 должен был состояться сеанс связи координаторов движения с Мельниковым и его группой, но они на связь так и не вышли. В резервное время с ними также связаться не удалось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 августа заявила, что Россия запросила власти Сирии о судьбе пропавшего россиянина Олега Мельникова, а консульские сотрудники посольства России в Сирии выясняют обстоятельства его исчезновения.

«Альтернатива» – волонтерская правозащитная организация, занимающаяся освобождением людей из рабства. Она была основана в 2011 г. и за время своего существования помогла освободить более 1300 человек.