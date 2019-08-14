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В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале

Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор». Об этом он сам рассказал в Facebook.

По его словам, заявление было составлено с помощью адвоката правозащитной организации «Агора» и подано через электронную приемную. Волнов подчеркнул, что если СКР ему откажет, он обратится в Европейский суд по правам человека.

9 августа Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал данные около 3000 человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. На это обратило внимание издание «Медиазона». В базе содержались, в частности, паспортные данные и номера телефонов сотрудников «Медиазоны», Радио Свобода, «Медузы», «Таких дел», The Village, телеканала «Дождь», а также «МБХ медиа». Позже Telegram-канал сообщил, что администраторы мессенджера удалили базу данных.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Они сопровождались задержаниями сотен человек. После акции 27 июля СКР возбудил дело по ст. 212 (массовые беспорядки) и ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).