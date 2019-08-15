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Суд отказался освободить из-под ареста студента ВШЭ Егора Жукова

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Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которому было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает «Медиазона». Защита просила смягчить меру пресечения Жукову и поместить его под домашний арест или отпустить под залог. Жуков участвовал в заседании суда по видеосвязи. Он заявил, что не участвовал в массовых беспорядках 27 июля.

Поручителями за Жукова выступили более 600 человек, среди них рэпер Оксимирон (он также предложил выплатить за студента залог в размере 2 млн руб.), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, интернет-издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, ведущая Арина Бородина. Ранее около 300 преподавателей ВШЭ попросили суд освободить Жукова. Соответствующее обращение опубликовала в своем Facebook профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. Жуков стал одним из фигурантов дела: обвинение по статье об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) ему предъявили 1 августа, тогда же в доме студента прошел обыск, затем его увезли на допрос в Следственный комитет. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал Жукова до конца сентября. Через несколько дней студенты ВШЭ вышли на одиночные пикеты в поддержку Жукова к зданию вуза и московского главка МВД на Петровку, 38.

Жуков – студент факультета политологии ВШЭ. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он работал видеоблогером в штабе независимого кандидата Дмитрия Гудкова, который был не допущен к участию в выборах. Также Жуков пытался самостоятельно выдвинуться в Мосгордуму.

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Amazon будет отдавать нераспроданные товары на благотворительность

Ведомости
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Компания Amazon запустит программу, в рамках которой будет передавать нераспроданные или возвращенные товары сторонних продавцов благотворительным организациям. Об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Программа стартует в сентябре и будет называться Fulfillment by Amazon Donations (FBA). Благодаря ей нуждающиеся людей будут получать полезные вещи, отмечает ритейлер.

FBA будет запущен в США и Великобритании. В первой стране Amazon будет работать с организацией Good360, которую компания называет «глобальным лидером в продуктовой филантропии», а во второй — с такими организациями, как Newlife, Barnardo и «Армия спасения».

О том, что Amazon запускает эту программу, ранее написал CNBC. По данным издания, участие в FBA станет опцией по умолчанию для всех сторонних продавцов, однако они будут иметь возможность отказаться от этого. Задача программы, отмечает телеканал, — уменьшить количество товаров, которые приходится выбрасывать, найти им применением и помочь окружающей среде.

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Пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета рассказали детали ЧП

Ведомости
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Экстренные службы начали подъезжать к Airbus A-321, экстренно севшему после взлета из аэропорта «Жуковский» в Подмосковье, через 15–40 минут после приземления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пассажиров лайнера. Пассажир рейса Федор Галин уточнил в беседе с Telegram-каналом Mash, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне замигали лампы и появился запах гари.

По данным интернет-издания Baza, в самолете «что-то сверкнуло, а потом запахло дымом». Пассажир рассказал изданию, что «двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить», но борт начал падать. Вскоре самолет приземлился и началась эвакуация. По словам одной из пассажирок, Светланы Бабиной, со стороны правого трапа было задымление, но открытого огня на месте аварийной посадки она не видела. «Пилоту жали руки, говорили "спасибо" и аплодировали», – отметила она.

Еще одна пассажирка, Алиса Брагина, рассказала, что во время полета паники на борту не было. «Паника началась, когда уже упали, никто не говорил ничего, а по звукам нам было понятно, что можем сгореть в любую секунду», – добавила она. Собеседница агентства уточнила, что видела людей с травмами, но «их было немного».

Утром 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» после взлета из аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей птиц и экстренно сел в кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был выполнять рейс из «Жуковского» в Симферополь. Авиаперевозчик сообщил, что из-за попадания птиц в оба двигателя у самолета отказали силовые установки. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что экипаж сработал «четко, по инструкции», что позволило избежать возгорания самолета при посадке. Всего на борту находились 224 пассажира, 23 из них пострадали. ТАСС сообщил, что почти все пострадавшие уже выписаны из медучреждений. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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Суд оставил под арестом фигуранта дела о массовых беспорядках Кирилла Жукова

Ведомости
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Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках – Кирилла Жукова, сообщает «Медиазона». Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест и представила шесть поручительств, в том числе от отца обвиняемого и историка Николая Сванидзе.

Следственный комитет 30 июля завел уголовное дело о массовых беспорядках на прошедшем 27 июля несогласованном митинге оппозиции. Жуков стал первым обвиняемым. Его задержали 31 июля, в тот же день его допросил Следственный комитет. По версии следствия, Жуков пытался поднять забрало на шлеме сотрудника ОМОНа. Он обвиняется сразу по двум статьям – об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) и о применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Пресненский суд 2 августа арестовал Жукова до 27 сентября.

«Я не собираюсь скрываться от следствия, я не собираюсь препятствовать расследованию. За меня ходатайствуют очень много людей. Только домашний арест. Я надеюсь, что вы будете руководствоваться соображениями морали», – передает «Медиазона» слова Жукова в суде.

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ТАСС: почти все пострадавшие при аварийной посадке A-321 выписаны из больницы

Ведомости
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Только один пострадавший в результате жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» к 11.00 мск остается в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах Московской области. «Врачи осмотрели и оказали помощь всем пострадавшим. Из них остается в больнице одна 69-летняя женщина», – сказал собеседник агентства.

Утром в четверг, 15 августа, самолет Airbus А-321, выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс. На борту самолета, по данным Минтранса, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Минздрав сообщил о госпитализации 23 человек, в том числе пятерых детей. Состояние пострадавших оценивалось как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, заявили в министерстве.

«Уральские авиалинии» сообщили, что готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский – Симферополь и перестраивают расписание. Вопрос о вылете пассажиров компания решает в индивидуальном порядке, передает ТАСС. Пассажиры доставлены в терминал «Жуковского», они находятся в стерильной зоне, с ними работают медики и психологи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщил Следственный комитет. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой также начали проверку жесткой посадки самолета. 

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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Бизнес
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«Уральские авиалинии» рассказали о пилотах аварийно севшего в поле А-321

Ведомости
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Экипаж самолета Airbus A321, севшего на брюхо на кукурузном поле в Подмосковье, отстранили от полетов на время проверки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». «Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», – уточнила собеседница агентства.

В авиакомпании рассказали, что второму пилоту лайнера Георгию Мурзину 23 года, он пришел в авиакомпанию в прошлом году. Налет Мурзина составляет более 600 часов. Командир самолета – 41-летний Дамир Юсупов, его налет превышает 3000 часов.

Самолет должен был выполнять рейс из «Жуковского» в Симферополь. В своем Instagram авиаперевозчик сообщил, что самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Росавиация уточняла, что это была стая чаек. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский».

Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил «Интерфаксу», что самолет садился с полными баками, но риска пожара не было, поскольку пилоты по инструкции заглушили двигатели при посадке. Он подчеркнул, что экипаж сработал правильно и «четко, по инструкции». Всего на борту находились 224 пассажира. В результате ЧП пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Минздрав сообщил, что их состояние оценивается как средней тяжести. Самолет получил значительные повреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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Бизнес
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Минтранс сообщил о пострадавших при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний»

Ведомости
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При аварийной посадке самолета Airbus «Уральских Авиалиний», который выполнял рейс в Симферополь из аэропорта «Жуковский», есть пострадавшие, говорится в сообщении Минтранса. У двоих пассажиров тяжелые травмы: у одного пассажира перелом ключицы, у другого – компрессионный перелом позвоночника. Они были доставлены в больницу города Жуковский. Общее число пострадавших достигло 23 человек, передает ТАСС. Остальные пассажиры на автобусах вернулись в аэропорт. Всего на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинного экипажей.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах передал информацию о десяти пострадавших, в числе которых трое детей.

Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus А-321, который выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП. Вынужденное приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе, поэтому экипаж принял решение о посадке.

Для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия, отмечается в материалах Минтранса. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский». Следственный комитет сообщил о том, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Политика
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Самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в Подмосковье

Ведомости
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Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в аэропорту «Жуковский» из-за пожара в двигателе, сообщают ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах. По информации источников, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Лайнер направлялся в Симферополь. После вылета через 15 минут совершил жесткую посадку в поле», – рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, экипаж самолета эвакуировал пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта «Жуковский». Причиной аварийной ситуации стало столкновение с птицей.

Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления МЧС по Московской области подтвердили факт инцидента, уточнив, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Самолет выполнял рейс Москва – Симферополь. По информации источника «Интерфакса», на борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным источника ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

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Недвижимость
Новости

Банк «Траст» решил продать два оптово-распределительных комплекса в Подмосковье

Ведомости
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«Траст», на базе которого Центробанк создал банк непрофильных активов, собирается в октябре выставить на продажу два подмосковных оптово-распределительных комплекса «Четыре сезона» и «Радумля» общей площадью более 600 000 кв. м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Торги будут проходить в рамках процедуры банкротства АО «Промсвязькапитал». Оба распределительных комплекса были в залоге по кредитам, выданным Промсвязьбанком и Автовазбанком, которые перешли на баланс «Траста». Какую именно сумму от продажи активов «Траст» планирует выручить, в пресс-службе банка не уточнили.

Комплекс «Четыре сезона» был построен в 2013 г., «Радумля» начал работать в феврале 2017 г.

На данный момент в собственности и залоге у банка «Траст» всего находится пять активов в Москве и Московской области. Помимо «Радумли» и «Четырех сезонов» в их число входят комплексы «Курьяновская», «Русь», «Вегетта», ранее находившиеся в собственности семьи бизнесмена Михаила Гуцериева. На данный момент продажа «Курьяновской», «Руси» и «Вегетты» ведется путем сбора предложений.

В январе «Ведомости» писали, что «Траст» выставил на торги активы общей стоимостью около 30 млрд руб.

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Технологии
Новости

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Ведомости
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Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters. Представитель Microsoft пояснил, что компания собирает данные для улучшения предоставляемых услуг. По его словам, иногда Microsoft обращается к сторонним подрядчикам для получения помощи в улучшении этих услуг.

«Мы уточнили нашу политику в области конфиденциальности и внесли изменения в ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по поводу наших продуктов, с тем чтобы внести большую ясность, и мы будем продолжать изучать возможные дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для этого», – пояснил представитель Microsoft.

Представитель компании в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что Microsoft всегда запрашивает разрешение, прежде чем начать сбор данных и их использование. Собеседник добавил, что компания де-идентификацирует данные и заключает соглашения о неразглашении с подрядчиками и их сотрудниками для защиты клиентов. «В связи с возникшей ситуацией мы осознали, что необходимо лучше информировать пользователей о том, что в работе с этой информацией иногда могут быть задействованы люди», — заключил он.

Как отмечает интернет-издание Vice, ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было пункта, в котором говорилось о праве сотрудников корпорации прослушивать записи разговоров пользователей. Теперь же в политике конфиденциальности говорится, что «обработка личных данных производится как автоматически, так и вручную (сотрудниками компании – «Ведомости»)». Издание напомнило, что ранее Apple, Google и Facebook запретили своим сотрудникам прослушивать аудиозаписи пользователей.

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Новости

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Ведомости
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Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ». Документ под названием «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» обсуждался в конце июля на заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

«Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учетом замечаний», – заявил изданию представитель вице-премьера Максима Акимова. По его словам, документ будет утвержден в сентябре. В нем говорится, что место установки камеры видеофиксации следует выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». При этом также должно учитываться «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов установки. Владельцам дорог рекомендуется размещать в интернете информацию о местоположении камер. Однако используемые на дорогах муляжи необходимо обозначать на картах как действующие видеокамеры.

Утвержденная методика будет применяться во всех регионах, кроме Москвы, заявили газете в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Такое решение принял ранее комитет нацпроекта, отметили в ЦОДД.

По данным ГИБДД, на сегодняшний день в России установлено свыше 12 000 стационарных и более 4000 передвижных видеокамер. В первом полугодии 2019 г. с их помощью выписано 52 млн постановлений, общая сумма наложенных штрафов составляет около 35 млрд руб.

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Политика
Новости

Путин наградил замглавы Мосгоризбиркома орденом «за добросовестную работу»

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы. Копия соответствующего указа опубликована на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что Ермолов получил награду «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Награда присвоена на фоне проходящих в Москве протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Только две из многотысячных акций протеста были согласованы с мэрией Москвы и прошли на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. На них пришли 22 500 и около 50 000 человек соответственно, сообщал проект «Белый счетчик». Другие акции протеста проходили около зданий мэрии и Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном митингующих сотрудниками Росгвардии и полиции, а также жесткими задержаниями. После протестной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Фигурантами дела стали более 10 человек. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 претендентам на участие в выборах, всего было зарегистрировано 233 кандидата. Оспорить в суде отказ в регистрации смог только член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования – 8 сентября.

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