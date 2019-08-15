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Суд отказался освободить из-под ареста студента ВШЭ Егора Жукова

Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которому было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает «Медиазона». Защита просила смягчить меру пресечения Жукову и поместить его под домашний арест или отпустить под залог. Жуков участвовал в заседании суда по видеосвязи. Он заявил, что не участвовал в массовых беспорядках 27 июля.

Поручителями за Жукова выступили более 600 человек, среди них рэпер Оксимирон (он также предложил выплатить за студента залог в размере 2 млн руб.), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, интернет-издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, ведущая Арина Бородина. Ранее около 300 преподавателей ВШЭ попросили суд освободить Жукова. Соответствующее обращение опубликовала в своем Facebook профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. Жуков стал одним из фигурантов дела: обвинение по статье об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) ему предъявили 1 августа, тогда же в доме студента прошел обыск, затем его увезли на допрос в Следственный комитет. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал Жукова до конца сентября. Через несколько дней студенты ВШЭ вышли на одиночные пикеты в поддержку Жукова к зданию вуза и московского главка МВД на Петровку, 38.

Жуков – студент факультета политологии ВШЭ. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он работал видеоблогером в штабе независимого кандидата Дмитрия Гудкова, который был не допущен к участию в выборах. Также Жуков пытался самостоятельно выдвинуться в Мосгордуму.