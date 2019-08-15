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ТАСС: почти все пострадавшие при аварийной посадке A-321 выписаны из больницы

Только один пострадавший в результате жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» к 11.00 мск остается в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах Московской области. «Врачи осмотрели и оказали помощь всем пострадавшим. Из них остается в больнице одна 69-летняя женщина», – сказал собеседник агентства.

Утром в четверг, 15 августа, самолет Airbus А-321, выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс. На борту самолета, по данным Минтранса, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Минздрав сообщил о госпитализации 23 человек, в том числе пятерых детей. Состояние пострадавших оценивалось как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, заявили в министерстве.

«Уральские авиалинии» сообщили, что готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский – Симферополь и перестраивают расписание. Вопрос о вылете пассажиров компания решает в индивидуальном порядке, передает ТАСС. Пассажиры доставлены в терминал «Жуковского», они находятся в стерильной зоне, с ними работают медики и психологи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщил Следственный комитет. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой также начали проверку жесткой посадки самолета.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии