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Суд оставил под арестом фигуранта дела о массовых беспорядках Кирилла Жукова

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках – Кирилла Жукова, сообщает «Медиазона». Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест и представила шесть поручительств, в том числе от отца обвиняемого и историка Николая Сванидзе.

Следственный комитет 30 июля завел уголовное дело о массовых беспорядках на прошедшем 27 июля несогласованном митинге оппозиции. Жуков стал первым обвиняемым. Его задержали 31 июля, в тот же день его допросил Следственный комитет. По версии следствия, Жуков пытался поднять забрало на шлеме сотрудника ОМОНа. Он обвиняется сразу по двум статьям – об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) и о применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Пресненский суд 2 августа арестовал Жукова до 27 сентября.

«Я не собираюсь скрываться от следствия, я не собираюсь препятствовать расследованию. За меня ходатайствуют очень много людей. Только домашний арест. Я надеюсь, что вы будете руководствоваться соображениями морали», – передает «Медиазона» слова Жукова в суде.