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Число пострадавших при жесткой посадке А-321 выросло до 55 человек

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Число пассажиров Airbus A-321, обратившихся за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в Подмосковье, выросло до 55 человек, среди них 17 детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

У пострадавших диагностированы ушибы головы, шеи и конечностей, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. При этом ведомство сообщает о 29 пострадавших, 10 из которых – дети.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете в двигатели лайнера попала стая чаек, в результате отказали силовые установки самолета. Лайнер сел на брюхо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

Следователи по факту инцидента завели уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что экипаж сработал «четко, по инструкции», что позволило избежать возгорания самолета при посадке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент в кратчайшие сроки примет решение о награждении пилотов самолета после всех необходимых формальных процедур. Пока пилоты отстранены от полетов, сообщал авиаперевозчик, уточняя, что это стандартная процедура в такой ситуации.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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Суд оставил под арестом студента Бауманки Даниила Конона

Ведомости
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Студент Московского государственного технического университета им. Баумана Даниил Конон останется под арестом до 27 сентября. Такое решение вынес Мосгорсуд, отклонив таким образом апелляцию защиты, передает «Медиазона». Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о переводе Конона об освобождении под поручительство.

Поручителями Конона выступили 150 человек. Адвокат Конона Григорий Червонный также подал ходатайство об изменении меры пресечения на залог. Залогодателем может стать Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который согласился выплатить за студента 2 млн руб.

Следственный комитет 30 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции протеста 27 июля. Конон стал одним из фигурантов этого дела. Его задержали 3 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), в доме студента прошел обыск. По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. В доказательство вины студента следователи привели видеозапись с акции протеста, результаты обысков и показания потерпевшего.

Пресненский суд 2 августа отправил студента под арест до 27 сентября.  Свою вину Конон не признал. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он собирал подписи в поддержку незарегистрированного кандидата в депутаты Ивана Жданова.

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Новости

Минприроды потребовало проверить свалки в районе аэропорта «Жуковский»

Ведомости
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Министерство природных ресурсов и экологии потребовало от Роспотребнадзора Подмосковья провести проверку свалок в районе аэропорта «Жуковский», где в четверг совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснило Минприроды, по закону в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За это отвечает эксплуатирующая авиационная организация, добавило ведомство.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, госпитализирован был только один человек, еще около 20 получили незначительные травмы.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг версию о том, что самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами с окрестных мусорных свалок. По его словам, ближайшая к месту аварийной посадки свалка  «Сафоново» — закрыта. 

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Финансы
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ВТБ стал владельцем 70% «Мирогрупп ресурсы»

Ведомости
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ВТБ объявил о покупке 70% в капитале «Мирогрупп ресурсы». Об этом говорится в пресс-релизе банка. По данным «СПАРК-Интерфакса», ранее компания на 100% принадлежала бизнесмену Андрею Долуде, сыну вице-губернатора Краснодарского края. Сумма сделки не уточняется. Долуда остался совладельцем компании.

«Мирогрупп ресурсы» является одним из лидеров зернового бизнеса в России. Компания заняла шестое место среди крупнейших экспортеров в сезоне 2018/2019 г., отправив на экспорт 1,4 млн т, по данным «Прозерно».

О том, что ВТБ купил «Мирогрупп ресурсы», стало известно в июне 2019 г. О сделке рассказал президент ВТБ Андрей Костин, его слова приводил Bloomberg. Однако официально стороны не объявляли о завершении сделки.

По словам первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, чьи слова приводятся в сообщении, покупка 70% в зерновом трейдере вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке. Долуда отметил, что участие ВТБ в капитале компании представит «Мирогрупп» возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников.

ВТБ активно наращивает свое присутствие на зерновом рынке России. В августе 2018 г. банковская группа получила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов, одного из крупнейших в стране зерновых терминалов. Доля передана для урегулирования задолженности группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. В феврале ВТБ получил еще один актив Магомедова – 50% минус 1 акция в Объединенной зерновой компании. В апреле ВТБ приобрел Новороссийский зерновой терминал у Новороссийского морского торгового порта. В августе банк приобрел 50% плюс 1 акция одного из самых крупных железнодорожных операторов – «Рустранском».

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Политика
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Суд оставил под арестом угрожавшего детям силовиков блогера Синицу

Ведомости
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Мосгорсуд оставил в силе арест блогеру Владиславу Синице, который обвиняется в угрозах детям силовиков и экстремизме, передает «МБХ-медиа». Защита ходатайствовала о переводе Синицы под домашний арест.

Следственный комитет задержал Синицу 4 августа. По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности. Сейчас такой записи в аккаунте Стеклова нет. Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

Тверской районный суд Москвы 3 августа арестовал блогера до 3 октября. Синица в суде признал факт угроз детям, но обвинение в экстремизме отрицал.

У микроблога 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.

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Политика
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Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»

Ведомости
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Летчиков рейса 178 «Уральских авиалиний», которые совершили экстренную посадку и спасли жизни более 200 пассажиров, представят к наградам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет о командире самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове и втором пилоте Георгии Мурзине. «Награждение госнаградой осуществляется по указу президента России, поэтому после того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об инициативе губернатора Свердловской области о награждении летчиков.

Песков подтвердил, что инцидент будет расследоваться и его причины будут установлены. «Поскольку и самолет в целом, и уже и черные ящики все под рукой, что называется, наверняка, это будет весьма оперативно. Там есть своя процедура. И только потом уже можно будет говорить о причинах», – заявил он.

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о связи происшествия в Жуковском с находящейся неподалеку свалкой, откуда могли прилететь птицы, попавшие в двигатель самолета. «Если вы спрашиваете, хорошо ли это – несанкционированная свалка? Это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба», – сказал он.

Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который утром 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате инцидента пострадали 55 человек.

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Бизнес
Новости

Amazon будет отдавать нераспроданные товары на благотворительность

Ведомости
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Компания Amazon запустит программу, в рамках которой будет передавать нераспроданные или возвращенные товары сторонних продавцов благотворительным организациям. Об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Программа стартует в сентябре и будет называться Fulfillment by Amazon Donations (FBA). Благодаря ей нуждающиеся смогут получать полезные вещи, отмечает ритейлер.

FBA будет запущен в США и Великобритании. В США Amazon будет работать с организацией Good360, которую компания называет «глобальным лидером в продуктовой филантропии», а в Великобритании – с такими организациями, как Newlife, Barnardo и «Армия спасения».

О том, что Amazon запускает эту программу, ранее написал CNBC. По данным телеканала, участие в FBA станет опцией по умолчанию для всех сторонних продавцов, однако они будут иметь возможность отказаться от этого. Задача программы, отмечает CNBC, – уменьшить количество товаров, которые приходится выбрасывать, найти им применение и помочь окружающей среде.

Основатель Amazon – Джефф Безос, возглавивший в этом году рейтинг Forbes богатейших бизнесменов мира. Его состояние оценивается в $131 млрд.

Политика
Новости

Пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета рассказали детали ЧП

Ведомости
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Экстренные службы начали подъезжать к Airbus A-321, экстренно севшему после взлета из аэропорта «Жуковский» в Подмосковье, через 15–40 минут после приземления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пассажиров лайнера. Пассажир рейса Федор Галин уточнил в беседе с Telegram-каналом Mash, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне замигали лампы и появился запах гари.

По данным интернет-издания Baza, в самолете «что-то сверкнуло, а потом запахло дымом». Пассажир рассказал изданию, что «двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить», но борт начал падать. Вскоре самолет приземлился и началась эвакуация. По словам одной из пассажирок, Светланы Бабиной, со стороны правого трапа было задымление, но открытого огня на месте аварийной посадки она не видела. «Пилоту жали руки, говорили "спасибо" и аплодировали», – отметила она.

Еще одна пассажирка, Алиса Брагина, рассказала, что во время полета паники на борту не было. «Паника началась, когда уже упали, никто не говорил ничего, а по звукам нам было понятно, что можем сгореть в любую секунду», – добавила она. Собеседница агентства уточнила, что видела людей с травмами, но «их было немного».

Утром 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» после взлета из аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей птиц и экстренно сел в кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был выполнять рейс из «Жуковского» в Симферополь. Авиаперевозчик сообщил, что из-за попадания птиц в оба двигателя у самолета отказали силовые установки. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что экипаж сработал «четко, по инструкции», что позволило избежать возгорания самолета при посадке. Всего на борту находились 224 пассажира, 23 из них пострадали. ТАСС сообщил, что почти все пострадавшие уже выписаны из медучреждений. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

Политика
Новости

Суд оставил под арестом фигуранта дела о массовых беспорядках Кирилла Жукова

Ведомости
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Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках – Кирилла Жукова, сообщает «Медиазона». Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест и представила шесть поручительств, в том числе от отца обвиняемого и историка Николая Сванидзе.

Следственный комитет 30 июля завел уголовное дело о массовых беспорядках на прошедшем 27 июля несогласованном митинге оппозиции. Жуков стал первым обвиняемым. Его задержали 31 июля, в тот же день его допросил Следственный комитет. По версии следствия, Жуков пытался поднять забрало на шлеме сотрудника ОМОНа. Он обвиняется сразу по двум статьям – об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) и о применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Пресненский суд 2 августа арестовал Жукова до 27 сентября.

«Я не собираюсь скрываться от следствия, я не собираюсь препятствовать расследованию. За меня ходатайствуют очень много людей. Только домашний арест. Я надеюсь, что вы будете руководствоваться соображениями морали», – передает «Медиазона» слова Жукова в суде.

Политика
Новости

Суд отказался освободить из-под ареста студента ВШЭ Егора Жукова

Ведомости
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Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которому было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает «Медиазона». Защита просила смягчить меру пресечения Жукову и поместить его под домашний арест или отпустить под залог. Жуков участвовал в заседании суда по видеосвязи. Он заявил, что не участвовал в массовых беспорядках 27 июля.

Поручителями за Жукова выступили более 600 человек, среди них рэпер Оксимирон (он также предложил выплатить за студента залог в размере 2 млн руб.), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, интернет-издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, ведущая Арина Бородина. Ранее около 300 преподавателей ВШЭ попросили суд освободить Жукова. Соответствующее обращение опубликовала в своем Facebook профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. Жуков стал одним из фигурантов дела: обвинение по статье об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) ему предъявили 1 августа, тогда же в доме студента прошел обыск, затем его увезли на допрос в Следственный комитет. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал Жукова до конца сентября. Через несколько дней студенты ВШЭ вышли на одиночные пикеты в поддержку Жукова к зданию вуза и московского главка МВД на Петровку, 38.

Жуков – студент факультета политологии ВШЭ. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он работал видеоблогером в штабе независимого кандидата Дмитрия Гудкова, который был не допущен к участию в выборах. Также Жуков пытался самостоятельно выдвинуться в Мосгордуму.

Политика
Новости

ТАСС: почти все пострадавшие при аварийной посадке A-321 выписаны из больницы

Ведомости
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Только один пострадавший в результате жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» к 11.00 мск остается в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах Московской области. «Врачи осмотрели и оказали помощь всем пострадавшим. Из них остается в больнице одна 69-летняя женщина», – сказал собеседник агентства.

Утром в четверг, 15 августа, самолет Airbus А-321, выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс. На борту самолета, по данным Минтранса, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Минздрав сообщил о госпитализации 23 человек, в том числе пятерых детей. Состояние пострадавших оценивалось как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, заявили в министерстве.

«Уральские авиалинии» сообщили, что готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский – Симферополь и перестраивают расписание. Вопрос о вылете пассажиров компания решает в индивидуальном порядке, передает ТАСС. Пассажиры доставлены в терминал «Жуковского», они находятся в стерильной зоне, с ними работают медики и психологи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщил Следственный комитет. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой также начали проверку жесткой посадки самолета. 

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

Бизнес
Новости

«Уральские авиалинии» рассказали о пилотах аварийно севшего в поле А-321

Ведомости
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Экипаж самолета Airbus A321, севшего на брюхо на кукурузном поле в Подмосковье, отстранили от полетов на время проверки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». «Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», – уточнила собеседница агентства.

В авиакомпании рассказали, что второму пилоту лайнера Георгию Мурзину 23 года, он пришел в авиакомпанию в прошлом году. Налет Мурзина составляет более 600 часов. Командир самолета – 41-летний Дамир Юсупов, его налет превышает 3000 часов.

Самолет должен был выполнять рейс из «Жуковского» в Симферополь. В своем Instagram авиаперевозчик сообщил, что самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Росавиация уточняла, что это была стая чаек. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский».

Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил «Интерфаксу», что самолет садился с полными баками, но риска пожара не было, поскольку пилоты по инструкции заглушили двигатели при посадке. Он подчеркнул, что экипаж сработал правильно и «четко, по инструкции». Всего на борту находились 224 пассажира. В результате ЧП пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Минздрав сообщил, что их состояние оценивается как средней тяжести. Самолет получил значительные повреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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