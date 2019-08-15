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Число пострадавших при жесткой посадке А-321 выросло до 55 человек

Число пассажиров Airbus A-321, обратившихся за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в Подмосковье, выросло до 55 человек, среди них 17 детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

У пострадавших диагностированы ушибы головы, шеи и конечностей, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. При этом ведомство сообщает о 29 пострадавших, 10 из которых – дети.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете в двигатели лайнера попала стая чаек, в результате отказали силовые установки самолета. Лайнер сел на брюхо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

Следователи по факту инцидента завели уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что экипаж сработал «четко, по инструкции», что позволило избежать возгорания самолета при посадке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент в кратчайшие сроки примет решение о награждении пилотов самолета после всех необходимых формальных процедур. Пока пилоты отстранены от полетов, сообщал авиаперевозчик, уточняя, что это стандартная процедура в такой ситуации.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии