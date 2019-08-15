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Суд оставил под арестом угрожавшего детям силовиков блогера Синицу

Мосгорсуд оставил в силе арест блогеру Владиславу Синице, который обвиняется в угрозах детям силовиков и экстремизме, передает «МБХ-медиа». Защита ходатайствовала о переводе Синицы под домашний арест.

Следственный комитет задержал Синицу 4 августа. По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности. Сейчас такой записи в аккаунте Стеклова нет. Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

Тверской районный суд Москвы 3 августа арестовал блогера до 3 октября. Синица в суде признал факт угроз детям, но обвинение в экстремизме отрицал.

У микроблога 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.