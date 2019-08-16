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КНДР запустила неопознанные ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея провела испытания двух неопознанных ракет, их пуски были осуществлены в направлении Японского моря, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По информации Объединенного комитета начальников штабов, ракеты были выпущены предположительно из северокорейского города Токчхон. Других подробностей, информации о типе ракет, дальности их полета и максимальной высоте агентство не приводит.

В свою очередь японское информагентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. «Никакой прямой угрозы нашей стране не было», — заверил источник.

За последние три недели это уже шестой пуск ракет Пхеньяном. Последний раз КНДР проводила испытания 10 августа. Тогда, по информации японских и южнокорейских военных, был осуществлен пуск двух баллистических ракеты малой дальности. Они преодолели 450 км.