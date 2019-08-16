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Детский омбудсмен потребовал закрыть дело против купившей за границей лекарство матери

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал уголовное преследование матери, заказавшей за границей не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, бесчеловечным. Он обратился к Следственному комитету с просьбой прекратить дело, передает «РИА Новости»

В четверг, 16 августа, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала о задержании в одном из почтовых отделений Москвы женщины, которая получала посылку с лекарством, не зарегистрированным в России. Лекарство предназначалось для ее больного ребенка. У ребенка диагностирована эпилепсия, препарат фризиум назначил ему врач. Мать ребенка заказала лекарство через интернет, а при получении посылки на почте была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Дома у женщины прошел обыск, был изъят компьютер, ее допросили, а лекарство изъяли.

Мониава напомнила, что на двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России.