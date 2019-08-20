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СМИ узнали об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества и увеличили сумму ущерба до 11 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию РБК подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Теперь Магомедовым вменяется девять эпизодов мошенничества и создание организованного преступного сообщества. По словам другого собеседника ТАСС, Магомеду Магомедову также предъявили обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия).

Магомедовых ознакомили с обвинением в понедельник, 19 августа, уточнил собеседник РБК. 21 августа будет объявлено о завершении следственных действий.

Магомедовы были задержаны в марте 2018 г. Тогда их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере более 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. Они вину не признают.