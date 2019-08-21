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Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс». Отклонить иск оппозиционера просил Мосгоризбирком на основании того, что его нужно было подавать в течение 10 дней после решения окружного избиркома (до 26 июля). Представитель ЦИК и прокурор поддержали ходатайство Мосгоризбиркома.

Защита Гудкова ссылалась на постановление пленума Верховного суда от 2011 г., согласно которому все решения избиркомов, вплоть до Центризбиркома, оспариваются вместе, поэтому срок не пропущен.

В Telegram-канале политика говорится о намерении оспаривать отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму в вышестоящей инстанции – Конституционном суде.

Гудков сейчас находится под административным арестом – 30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за несогласованный митинг у мэрии 27 июля.

В начале августа Центризбирком отказал Гудкову в регистрации. По итогам проверки комиссии ему не хватило около 300 подписей для регистрации.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда