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Зеленский назвал возвращение Крыма условием для участия России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения возможного участия России в G8 снова призвал вернуть «оккупированный Крым», об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, после исключения России из G8 «ничего не изменилось».

По мнению Зеленского, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 украинских граждан, удерживаемых в России, было бы «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в G8 в 2020 г. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита». Готовность рассмотреть решение стран-участниц о статусе России в клубе ведущих мировых держав высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма, с тех пор саммиты стран проходят в формате G7. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи.