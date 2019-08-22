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Экипаж аварийно севшего в Бурятии самолета представили к наградам

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего в конце июня жесткую посадку на севере Бурятии, представлен к государственным наградам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.

Самолет «Ангары» 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Иркутск, однако сразу после вылета у него отказал левый двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел.

В результате инцидента пострадали более 30 человек. Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли: второй пилот Сергей Сазонов не смог эвакуировать их из горящей кабины. В самолете была только одна проводница Елена Лапуцкая, которая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.

По словам собеседника агентства, Коломин и Барданов посмертно представлены к ордену Мужества. Второй пилот Сазонов и бортпроводник Лапуцкая награждены медалями Нестерова.

На прошлой неделе аварийную посадку в Подмосковье совершил Airbus А-321 «Уральских авиалиний». Утром 15 августа он вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

После того как пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, а остальной экипаж А-321 наградили орденами Мужества, люди в социальных сетях стали требовать, чтобы экипаж Ан-24 тоже представили к наградам.

Крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Фотографии