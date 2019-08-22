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Захарова назвала неграмотными слова Зеленского о возвращении России в G8

По мнению официально представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможном возвращении России в G8 является неграмотным. «Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв», – написала она в Faceboоk.

Накануне Зеленский заявил, что участие России в саммите G8 станет возможным только после возвращения Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место «в повестке дня высокой дипломатии».

Захарова раскритиковала последнюю фразу Зеленского, заявив, что она неграмотная. По словам представителя МИДа, государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», потому что дипломатия – это средство осуществления внешней политики, а в заявлении президента Украины речь идет, скорее, о международных отношениях.

Второе, что отметила Захарова, – это неверное, по ее мнению, использование сочетания «находится в повестке». «Это означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семерка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно», – написала она.

Кроме того, по мнению Захаровой, если под «высокой дипломатией» понимаются международные форумы и клубы, то наивысшей является не саммит G8, а заседания Совета безопасности ООН, в которых Россия участвует.