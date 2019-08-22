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Захарова назвала неграмотными слова Зеленского о возвращении России в G8

Ведомости
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По мнению официально представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможном возвращении России в G8 является неграмотным. «Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв», – написала она в Faceboоk.

Накануне Зеленский заявил, что участие России в саммите G8 станет возможным только после возвращения Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место «в повестке дня высокой дипломатии».

Захарова раскритиковала последнюю фразу Зеленского, заявив, что она неграмотная. По словам представителя МИДа, государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», потому что дипломатия – это средство осуществления внешней политики, а в заявлении президента Украины речь идет, скорее, о международных отношениях.

Второе, что отметила Захарова, – это неверное, по ее мнению, использование сочетания «находится в повестке». «Это означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семерка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно», – написала она.

Кроме того, по мнению Захаровой, если под «высокой дипломатией» понимаются международные форумы и клубы, то наивысшей является не саммит G8, а заседания Совета безопасности ООН, в которых Россия участвует.

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Политика
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В Великобритании снимут сериал о Путине

Ведомости
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Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина. Он будет называться «Путин: история русского шпиона».

Производством сериала по заказу телеканала будет заниматься британская студия Rogan Productions, которая ранее уже сотрудничала с Channel 4 и BBC. Съемки будут проходить в России, США и Европе, в том числе Великобритании.

Сериал будет посвящен тому, как «знания Путина в области шпионажа» и личный опыт повлияли на его политику, Россию и современный мир, отмечается в сообщении. Эта история будет рассказана «самим Путиным, близкими ему людьми и теми, кого больше всего затронули его действия».

Режиссером сериала стал Ник Грин. Он снимал фильмы о Древнем Риме и Ричарде Львиное Сердце для BBC и Discovery, документальный сериал об Иисусе Христе для CNN, а также о советском подводнике Василие Архипове.

Так показывали Путина. Глава государства в фильмах и телеинтервью

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Экипаж аварийно севшего в Бурятии самолета представили к наградам

Ведомости
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Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего в конце июня жесткую посадку на севере Бурятии, представлен к государственным наградам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.

Самолет «Ангары» 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Иркутск, однако сразу после вылета у него отказал левый двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел.

В результате инцидента пострадали более 30 человек. Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли: второй пилот Сергей Сазонов не смог эвакуировать их из горящей кабины. В самолете была только одна проводница Елена Лапуцкая, которая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.

По словам собеседника агентства, Коломин и Барданов посмертно представлены к ордену Мужества. Второй пилот Сазонов и бортпроводник Лапуцкая награждены медалями Нестерова.

На прошлой неделе аварийную посадку в Подмосковье совершил Airbus А-321 «Уральских авиалиний». Утром 15 августа он вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

После того как пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, а остальной экипаж А-321 наградили орденами Мужества, люди в социальных сетях стали требовать, чтобы экипаж Ан-24 тоже представили к наградам.

Крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Фотографии

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РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.

По данным Mediascope, 2ГИС входит в десятку крупнейших холдингов рунета. Его ежемесячная всероссийская аудитория в июне 2018 г. составила почти 20 млн человек, проживающих в крупных городах.

В апреле Сбербанк объявил о покупке 46,5% интернет-компании Rambler Group. В июле стало известно о создании совместного предприятия госбанка и Mail.ru Group, которое займется едой и транспортом. Кроме того, у Сбербанка есть совместное предприятие с «Яндексом».

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Технологии
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С «Байконура» запустили корабль «Союз» с роботом «Федором»

Ведомости
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С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter. Он направляется к Международной космической станции.

Во время старта робот повторил фразу Юрия Гагарина: «Поехали!» На своей странице в Twitter «Федор» сообщает, что первая часть летных испытаний прошла в соответствии с заданием.

«Союз МС-14» уже был успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа в 08:30 мск.

«Федор» стал первым российским роботом-космонавтом. Он предназначен для использования при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе. На МКС «Федор» пробудет две недели, и российские космонавты протестируют его системы в условиях космического полета, после чего робот 7 сентября вернется на Землю.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал об идее Минфина повысить налоговую нагрузку на нефтяников

Ведомости
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Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов от введения льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Министерство рассматривает возможность дополнительного повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на попутный газ собеседники газеты не назвали. По словам одного из источников «Коммерсанта», Минфин также может привязать размер вычета по НДПИ для Приобского месторождения к нефтяным котировкам.

Накануне первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров сообщил, что президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения. По оценкам Федорова, суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений составит 660 млрд руб. на протяжении 10 лет, а общий эффект для экономики – 5 трлн руб.

В июле Путин ввел мораторий на господдержку при разработке нефтяных месторождений. Исключением стало только Приобское месторождение.

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Политика
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Зеленский назвал возвращение Крыма условием для участия России в G8

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обсуждения возможного участия России в G8 снова призвал вернуть «оккупированный Крым», об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, после исключения России из G8 «ничего не изменилось».

По мнению Зеленского, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 украинских граждан, удерживаемых в России, было бы «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в G8 в 2020 г. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита». Готовность рассмотреть решение стран-участниц о статусе России в клубе ведущих мировых держав высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма, с тех пор саммиты стран проходят в формате G7. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал допустить Россию к переговорам, но европейские страны выступили против этой идеи.

Политика
Новости

Пентагон связал взрыв под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал

Ведомости
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Министр обороны США Марк Эспер убежден, что произошедший 8 августа взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. «Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США», – сказал он.

На военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. В Северодвинске, находящемся в 40 км от места взрыва, зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Власти города утверждали, что угрозы здоровью населения нет. Позже «Росатом» сообщил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

The New York Times писала со ссылкой на источники, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что США сделали выводы из инцидента. Трамп также добавил, что у США есть «похожие, но более продвинутые технологии». Кремль не подтвердил эту информацию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев по поводу инцидента. Согласно информации Минобороны России, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.

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Финансы
Новости

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Ведомости
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Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Индекс свободных денег «Ромира» – это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств. Она базируется на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны.

В июле после июньского пика объем «свободных денег» вернулся к показателям апреля – мая. Индекс свободных денег снизился на 10% к июню, его значение достигло 29 300 руб. Однако по сравнению с результатами июля 2018 г. индекс вырос на 20,6%.

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, снижение объема свободных денег у жителей России в июле наблюдается не первый год. «Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода», – пояснил он.

Бизнес
Новости

«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов

Ведомости
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Ритейлер «Магнит» пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата – алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний», пишет «Коммерсантъ». По информации издания, первый специализированный магазин «Магнит вечерний» откроется в Самаре, его ассортимент включает порядка 2500 наименований. В ритейлере рассказали, что протестируют формат в течение нескольких месяцев и по итогам эксперимента примут решение о дальнейшем развитии сети таких магазинов.

По данным «Коммерсанта», кроме алкогольной и слабоалкогольной продукции в ассортимент «Магнита вечернего» будут входить снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, предметы гигиены и кофе на вынос. В пилотном магазине «Магнит» решил сделать акцент на товарах собственных торговых марок и прямого импорта, уточнил представитель сети.

Как сказал изданию гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, сеть может открывать несколько сотен точек в год, но «Магниту» будет трудно конкурировать с «Красным и белым», чьи магазины более компактны и окупаются в среднем за полтора года. По его оценкам, алкомаркеты «Магнита» будут более дорогими, срок их окупаемости может достигать четырех лет.

Ранее сообщалось, что «Магнит» начнет выдавать карты лояльности во всех регионах, где он работает. Компания начала тестировать программу весной 2019 г. в 900 точках в трех регионах – Костромской, Челябинской и Ярославской областях. Всего у «Магнита» в конце июня было 19 884 магазина в 65 регионах. Карта лояльности действует в магазинах всех форматов: помимо магазинов у дома это супермаркеты «Магнит семейный», магазины бытовой химии и косметики «Магнит косметик», аптеки.

Ритейлер уже начал выдавать карты лояльности в Кемеровской и Новосибирской областях, затем в Хакасии, Алтайском и Красноярском крае. В Московском регионе программа лояльности будет запущена в октябре – ноябре, а до конца года заработает во всех городах присутствия.

Политика
Новости

Мединский пожаловался в прокуратуру на подрядчика строек культурных объектов

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на подрядчика строек гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству, и чиновника Минкульта.

Издание указывает, что в своем обращении министр упомянул строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, на которое выделено 1,2 млрд руб., но «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные». Ведомство также недовольно срывом сроков возведения фондохранилища и инженерных сетей музея-заповедника «Херсонес Таврический». Объем финансирования этого объекта – 380,5 млн руб., его должны были сдать еще в мае 2019 г. Кроме того, Минкульт недоволен работами по возведению гостиницы для приглашенных артистов Большого театра на Кузнецком Мосту (объем финансирования – 214 млн руб.).

Жалобы касаются двух подрядчиков – ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА групп». Обе компании принадлежат некоему Александру Ушакову, пишет издание.

В обращении в Генпрокуратуру Мединский попросил принять меры прокурорского реагирования в отношении подрядчиков. В министерстве от официальных комментариев отказались. Представитель компании «Рост-Е» заявил изданию, что Ушаков «находится на совещании в Минкультуры», но не стал отвечать на вопросы по поводу указанных контрактов.

Бизнес
Новости

Связанный с Фридманом фонд продал в США долю в фирме по кибербезопасности

Ведомости
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Американские власти утвердили трансфер миноритарного пакета акций компании Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности, от инвестиционного фонда Pamplona Capital Management, в который ранее инвестировал акционер LetterOne Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отмечает, что доля передается компании BlackRock – акционеру Cofense.

По данным источников издания, комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) утвердил трансфер, но точные условия сделки не разглашаются. По информации издания, Pamplona получит деньги в случае продажи в будущем принадлежавших ей акций Cofense. А акционеры инвестиционной фирмы, включая Фридмана, исключены из процесса принятия решений, затрагивающих американскую компанию.

В апреле газета писала, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne тогда заявлено не было.

Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный минфином США и опубликованный в январе 2018 г. Список состоит из имен российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру Путину. Cofense специализируется на симуляции и выявлении кибератак, совершаемых через электронную почту. В числе ее заказчиков значатся многие технологические корпорации США.

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