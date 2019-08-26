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Любовь Соболь и Валерия Касамара проведут дебаты

Ведомости
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Не зарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь вызвала на дебаты Валерию Касамару, зарегистрированного кандидата и проректора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Обращение Соболь в формате видео опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live».

«Когда [не зарегистрированным на выборах в Мосгордуму] кандидатам продлевали аресты, я поняла, что делается это для того, чтобы вы и такие, как вы, были избавлены от их вопросов. Но мы – и, думаю, все остальные – хотим получить ответы», – подчеркнула она в обращении к Касамаре.

По ее словам, дебаты будут про «все события, которые произошли в последнее время в Москве», в частности недопуск отдельных кандидатов на выборы в Мосгордуму, руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, митинги в Москве. «Я считаю, что вы как член команды [мэра Москвы Сергея] Собянина – соучастник этой полноценной атаки на общество», – добавила Соболь.

Она предложила провести дебаты в НИУ ВШЭ в присутствии студентов или «другом месте с возможностью вести открытый разговор перед аудиторией». Касамара сообщила телеканалу «Дождь», что согласна на дебаты. Она считает, что они должны пройти на радиостанции «Эхо Москвы».

Проректор НИУ ВШЭ – кандидат в депутаты в Мосгордуму в 45-м избирательном округе. От этого же округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, но он не был допущен на выборы. Сейчас он находится под четвертым подряд арестом.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. В июле – августе в Москве проходили акции протеста в поддержку не зарегистрированных на выборы кандидатов.

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Суд в Петербурге допустил до муниципальных выборов активистов штаба Навального

Ведомости
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Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции, отказавшегося зарегистрировать руководителя петербургского штаба политика Алексея Навального Александра Шуршева, а также члена его команды Максима Кузахметова кандидатами в депутаты в муниципалитете Екатерингофское, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов города. Всего же суд отменил более половины решений суда первой инстанции.

Шуршев рассказал «Интерфаксу», что суд первой инстанции всего снял 11 оппозиционных кандидатов – самовыдвиженцев и представителей партии «Яблоко». Причем отказом в регистрации была якобы подача документов в избирком муниципального образования после завершения сроков приема. Суд первой инстанции, вынося решение, не учел, что сроки были продлены по требованию Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По словам Шуршева, в понедельник, 26 августа, суд также рассмотрит дела еще пятерых снятых с выборов кандидатов.

Ранее кандидаты в депутаты пожаловались на создание искусственных очередей и невозможность сдать документы в срок. После проверки горизбирком подтвердил факты нарушения и назначения тайного голосования в пяти избирательных округах города. Комитет обо всех нарушениях уведомил правоохранительные органы. Позже городской избирком продлил срок приема документов в отдельных районах и обязала местные избиркомы работать в режиме «до последнего посетителя».

Муниципальные выборы в Петербурге, как и выборы губернатора, состоятся в сентябре.

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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Ведомости
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Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте ингушского парламента.

Предложенные кандидаты – это врио главы республики Махмуд-Али Калиматов, а также депутат городского округа города Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист «Вымпелкома» Магомед Зурабов.

Выборы главы Ингушетии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Главу республики изберет народное собрание.

В июне с поста главы Ингушетии ушел Юнус-Бек Евкуров. На его место временно исполняющим обязанности был назначен Калиматов. До назначения врио он был советником губернатора Самарской области и возглавлял региональное управление Росприроднадзора. В 2004–2007 гг. он был прокурором в Ингушетии.

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Бизнес
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Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года

Ведомости
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Boeing рассчитывает на возобновление эксплуатации самолетов модели Boeing 737 Max до конца текущего года, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента по маркетингу концерна Рэнди Тинсета. «Мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 г.», – добавил он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, решение о возобновлении эксплуатации прежде всего зависит от авиавластей США. По данному вопросу Boeing также контактирует с авиавластями других стран.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены весной 2019 г. в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте этого года. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Ранее Boeing признал, что в обоих случаях причиной авиакатастроф мог стать сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом. После второй катастрофы концерн усовершенствовал программное обеспечение Boeing 737 Max, теперь самолет проходит все необходимые испытания и проверки.

Boeing 737 Max – это четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены предыдущей модели семейства Next Generation. Boeing 737 Max используется на коммерческих рейсах с мая 2017 г. Среди российских компаний заказ на Boeing 737 Max делали «Победа», S7, «Уральские авиалинии», NordStar и «ЮТэйр».

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Бизнес
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«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

Ведомости
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«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, вопрос IPO «Победы» поднимался в начале года на совете директоров, однако рассматривается возможность размещения только небольшой части. «Терять контроль в этой компании, на мой взгляд, контрпродуктивно. У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 г. И с лоукостером «Победа» нам это возможно, без него – нереалистично», – пояснил Савельев, комментируя предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приватизировать лоукостер.

Савельев не стал комментировать возможные сроки IPO. «Это решение принимает совет директоров «Аэрофлота», но этот вопрос мы прорабатываем. Мы работаем с начала года с некоторыми отечественными банками на этот предмет», – отметил он. Савельев напомнил, что еще «недавно «Победа» стоила порядка $600 млн». Сегодня компания имеет 30 самолетов и ее стоимость оценивается в $0,8–1 млрд.

Савельев также не исключил вариант продажи пакета «Победы» стратегическому инвестору.

«Победа» – дочерняя низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот». В парке лоукостера представлены самолеты Boeing 737-800 NG.

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Арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд рублей

Ведомости
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У бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, арестовано имущество более чем на 27 млрд руб. Об этом заявил его адвокат на заседании Мосгорсуда, передает агентство «Москва». В эту же сумму арестованное имущество Абызова на заседании суда оценило и следствие, передает «Интерфакс». Защита в Мосгорсуде пытается оспорить арест части имущества бывшего министра.

В июле представитель Басманного суда Юнона Царева рассказала, что арест наложен на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.) на счетах Абызова. В апреле суд арестовал другие активы бывшего министра, в частности 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову.

В то же время 22 августа Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста нескольких счетов по делу экс-министра.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Его задержали в мае. Он обвиняется в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал.

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Политика
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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Ведомости
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Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

В частности, радиоактивный фон ненадолго был повышен из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Это облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, отмечается в сообщении.

Росгидромет отслеживал радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. На данный момент радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался. В пробах воздуха в Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды сейчас не обнаруживаются, уточняется в сообщении.

13 августа Росгидромет сообщил, что 8 августа был зафиксирован рост уровня радиации в Северодвинске в 16 раз, однако три дня спустя ведомство объяснило этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов. В свою очередь 15 августа Норвегия сообщила об обнаружении небольшого количества радиоактивного йода в воздухе недалеко от российской границы сразу после взрыва на полигоне. Радиоактивные частицы были обнаружены при взятии образцов в пос. Сванвик, расположенном на границе с Мурманской областью.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Тогда погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет.

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Политика
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Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Ведомости
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Никулинский районный суд Москвы принял к производству иск о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию протеста 3 августа. Об этом говорится в материалах, размещенных в картотеке судебных дел.

Иск в суд подал Никулинский межрайонный прокурор Москвы 9 августа. Судебное заседание по делу назначено на 2 сентября. На данный момент иск находится на рассмотрении у судьи.

Как отмечает Telegram-канал «Апология протеста», поводом для иска стало именно участие супругов в акции протеста 3 августа в Москве. «Отец попал в провластный видеоролик как «охранник Навального», – отмечается в сообщении канала.

Ранее, 6 августа, прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, пришедших с годовалым сыном 27 июля на митинг. Ведомство считает, что во время протестной акции родители передали ребенка третьему лицу, что подвергло опасности его здоровье и жизнь. Ребенку был причинен физический и моральный вред, отмечают в надзорном ведомстве. Позже Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ст. 125 (оставление в опасности, максимальный срок – до года лишения свободы) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, максимальный срок – до трех лет лишения свободы). Родители по данному делу проходят свидетелями.

Столичная прокуратура ранее обещала проверить другие факты участия несовершеннолетних и родителей с детьми в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа.

Акция протеста 3 августа была не согласована с мэрией Москвы. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митинг закончился разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным «ОВД-инфо», во время акции протеста были задержаны более 1000 человек.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

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Политика
Новости

Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Ведомости
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Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана. По ее словам, Беглец планирует просить о рассмотрении его дела в особом порядке – без рассмотрения доказательств в суде.

Изданию «МБХ медиа» супруга фигуранта дела сообщила, что ей не дают видеться с Беглецом. «Боятся, что мы его отговорим. И посылки тоже не доходят», – сообщила она.

Помимо Беглеца вину в нападении на сотрудника Росгвардии также признал другой фигурант дела – Иван Подкопаев. Он попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, отмечает «МБХ медиа».

Беглец и Подкопаев были фигурантами дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Ранее Следственный комитет сообщил об их задержании. 9 августа Басманный суд Москвы арестовал их до 9 октября. Им были предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти), ранее в отношении них дело расследовалось по ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Сейчас Беглецу и Подкопаеву грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый баллон в лица сотрудников полиции и Росгвардии, а Беглец наносил удары сотрудникам правоохранительных органов, «тем самым препятствуя их законной деятельности». Сам Беглец ранее просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, так как у него двое детей 2018 и 2019 годов рождения. Свою вину оба фигуранта дела до сегодняшнего дня не признавали.

Не согласованная с мэрией акция протеста 27 июля закончилась разгоном и задержаниями протестующих. Митинг проводился в поддержку оппозиционеров, не зарегистрированных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Во время акции протеста, по официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. В свою очередь, «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Бизнес
Новости

РБК узнал о желании Индии заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Ведомости
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Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL), заказавшая России строительство атомной электростанции, рассматривает возможность заменить турбинное оборудование от «Силовых машин» Алексея Мордашова на японскую продукцию, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к участникам переговоров между странами.

По словам одного из источников, индийская сторона недовольна качеством турбоустановок и генераторов, поставленных «Силовыми машинами» для возведенных блоков АЭС «Куданкулам». Однако речь не идет о замене поставщика турбин для строящихся сейчас блоков АЭС (всего должно быть шесть блоков, из них построены только два), так как все оборудование для них уже законтрактовано. Желание сменить поставщика касается только новой АЭС с шестью блоками, строительство которой предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 г. Для новой станции Индия еще не выбрала площадку. Этот вопрос будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, говорил ранее вице-премьер Юрий Борисов.

Согласно ранее заключенному контракту, все шесть блоков АЭС «Куданкулам» будут укомплектованы оборудованием «Силовых машин». Третий и четвертый блоки АЭС «Росатом» собирается сдать в эксплуатацию в 2023–2024 гг., а начать строить пятый и шестой – в 2019–2020 гг. Проекты всех шести блоков станции идентичны, на строительство последних двух блоков Россия выделит Индии кредит на 10 лет в размере $4,2 млрд.

В пресс-службе «Росатома» не сообщили РБК, ведутся ли переговоры с японскими производителями о поставках турбин. Но во время визита в Россию премьера Японии Синдзо Абэ в январе этого года на совещании у президента Владимира Путина обсуждалось совместное строительство АЭС в Индии на новой площадке, рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров. В «Силовых машинах» РБК заявили, что решение о выборе поставщиков оборудования принимает «Росатом».

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Финансы
Новости

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости
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Пользователи «Сбербанк онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Перебои в работе «Сбербанк онлайн» наблюдались утром в понедельник. 70% пользователей сервиса жаловались на невозможность войти в систему, еще 20% отмечали сбой всех сервисов, 10% клиентов банка не могли перевести деньги через «Сбербанк онлайн».

По данным Downdetector, сбои фиксировались в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.

«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в Сбербанк онлайн на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка. На момент публикации новости корреспондент «Ведомостей» смог войти в приложение «Сбербанк онлайн» и совершить платеж.

Ранее сбои в работе «Сбербанк онлайн» наблюдались в апреле. Тогда клиенты банка в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», а также в банкоматах и терминалах кредитной организации. Через два дня несколько часов снова не работало мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Тогда причинами сбоя были ошибки подрядчика и обновление программного обеспечения, утверждал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как стать идеальным сотрудником. Объясняет Герман Греф

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Политика
Новости

«Диссернет» и «Агора» оспорили переназначение ВАК в Верховном суде

Ведомости
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Независимое научное сообщество «Диссернет» и правозащитная организация «Агора» обратились в Верховный суд с исками о признании недействительным нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на юриста «Агоры» Кирилла Коротеева. По его словам, организации подали в суд два разных заявления, однако их действия были скоординированы.

Оба иска оспаривают распоряжение премьера Дмитрия Медведева об утверждении состава ВАК 22 мая этого года. В заявлениях «Агора» и «Диссернет» ссылаются на положение о комиссии, в котором говорится, что полномочия членов ВАК ограничиваются двумя сроками подряд. Такое положение было утверждено постановлением правительства 26 марта 2016 г., отмечает «Коммерсантъ». В свою очередь в Минобрнауки, которому подчиняется ВАК, считают новый состав комиссии легитимным.

По мнению заявителей, переназначение 17 членов ВАК незаконно. Из-за этого любые решения ВАК также будут незаконными, отмечается в иске. В результате переназначения 12 членов ВАК будут находиться в составе комиссии уже третий срок подряд, трое членов ВАК – четвертый срок. Настоящими долгожителями в составе ВАК истцы считают ректора МГУ Виктора Садовничего и председателя комиссии ректора РУДН Владимира Филиппова, так как они переназначены на шестой срок подряд.

«Сейчас наша главная задача – чтобы Верховный суд принял иск к рассмотрению. Нельзя просто взять и оспорить постановление правительства – надо объяснить суду, как этот документ нарушает права конкретного заявителя», – пояснил газете Коротеев. «Агора» будет представлять в Верховном суде интересы доктора филологических наук Алексея Касьяна. Как отметил юрист, Касьян также подавал заявку на включение в состав ВАК, но ему было отказано. «Зато попали 17 человек с явным нарушением процедуры. Очевидно, что они занимают места добросовестных кандидатов», – считает Коротеев. «Если бы их не включили в комиссию, то Касьян мог бы стать членом ВАК», – пояснил юрист. «Мы надеемся, что Верховный суд согласится с тем, что у Касьяна есть основания оспаривать распоряжение правительства», – пояснил он. Заявителем иска от «Диссернета» является сопредседатель сообщества, физик Андрей Заякин. Он рассказал газете, что регулярно направляет в ВАК жалобы на некорректные диссертации. Однако если состав ВАК нелегитимен, то и его решения о лишении ученой степени можно оспорить в суде, в этом случае усилия «Диссернета» будут напрасными.

Новый состав ВАК при Минобрнауки был утвержден 22 мая. В него вошли 139 человек, из них 94 (68%) ранее не были членами ВАК, отмечал РБК. При этом из состава ВАК были исключены сооснователь «Диссернета» биолог Михаил Гельфанд, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко и другие ученые.

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