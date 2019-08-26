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Любовь Соболь и Валерия Касамара проведут дебаты

Не зарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь вызвала на дебаты Валерию Касамару, зарегистрированного кандидата и проректора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Обращение Соболь в формате видео опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live».

«Когда [не зарегистрированным на выборах в Мосгордуму] кандидатам продлевали аресты, я поняла, что делается это для того, чтобы вы и такие, как вы, были избавлены от их вопросов. Но мы – и, думаю, все остальные – хотим получить ответы», – подчеркнула она в обращении к Касамаре.

По ее словам, дебаты будут про «все события, которые произошли в последнее время в Москве», в частности недопуск отдельных кандидатов на выборы в Мосгордуму, руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, митинги в Москве. «Я считаю, что вы как член команды [мэра Москвы Сергея] Собянина – соучастник этой полноценной атаки на общество», – добавила Соболь.

Она предложила провести дебаты в НИУ ВШЭ в присутствии студентов или «другом месте с возможностью вести открытый разговор перед аудиторией». Касамара сообщила телеканалу «Дождь», что согласна на дебаты. Она считает, что они должны пройти на радиостанции «Эхо Москвы».

Проректор НИУ ВШЭ – кандидат в депутаты в Мосгордуму в 45-м избирательном округе. От этого же округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, но он не был допущен на выборы. Сейчас он находится под четвертым подряд арестом.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. В июле – августе в Москве проходили акции протеста в поддержку не зарегистрированных на выборы кандидатов.